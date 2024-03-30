Литвинов о Родри: «Очень нравится его умение выбирать позицию. Замечаю, что он не так уж и много бегает»

Теги Спартак Хаби Алонсо Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Родри Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов рассказал о том, что следит за игрой Родри из «Манчестер Сити».

– В детстве мне очень нравился Хаби Алонсо как игрок, могу назвать его одним из примеров. Лучший полузащитник наряду с Иньестой и Хави. Редко бывает, когда крутой игрок становится одним из лучших в мире тренеров.

– Раньше следил за Хаби Алонсо, а за кем теперь?

– Однозначно за Родри. Мне очень нравится его умение выбирать позицию. Замечаю, что он не так уж и много бегает. Да, бывают отрезки, где он отрабатывает на максимальной скорости, но за счет правильных перемещений и мышления минимум километр от общего пробега убирает.

– Себя на таком месте представляешь?

– Очень хотелось бы. Но сначала нужно попытаться хотя бы чуть-чуть приблизиться к тому уровню, который показывают лучшие футболисты на моей позиции, – сказал полузащитник «Спартака». 

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13 комментариев
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Ответ ман сити фейк
9+10 сумасшедшая статистика для опорника. Лично для меня сейчас он лучший игрок Ман Сити.
Всегда и был, просто не так бросалось в глаза, особенно стало видно во время его отсутствия. Сити может заменить любого игрока на любой позиции, кроме Родри. С ним и без это 2 разные команды. Родри лучший игрок в мире на своей позиции сейчас
+12
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+12
9+10 сумасшедшая статистика для опорника. Лично для меня сейчас он лучший игрок Ман Сити.
+9
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+9
Ответ wadwill13
хм.... не так уж много бегает? он один футбол с нами смотрит? у родри пробег за матч в среднем в тройке или в четвёрке по команде. и это с бегущим центром атаки, флангами.
Он же пояснил, что по его наблюдениям, грамотные перемещения Родри помогают снять километр с его же пробега
+6
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+6
Ответ wadwill13
хм.... не так уж много бегает? он один футбол с нами смотрит? у родри пробег за матч в среднем в тройке или в четвёрке по команде. и это с бегущим центром атаки, флангами.
Вся игра обычно на поле соперника Сити там много не побегаешь
Холланд так вообще может без мяча весь матч провести
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Ответ Дмитрий Пузырёв
Меньше бегать — мечта для наших футболистов.
Голову теперь не включать?!
Странная логика...
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Меньше бегать — мечта для наших футболистов.
+2
-1
+1
Хороший ориентир.
+1
0
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Ответ Artras Grigas
Когда кто то следит ТОЛЬКО за одним бегунком - не видит что , есть МНОГО игроков ( даже без пиара ) , которые на много лучше этого пиарщика.
Называть Родри бегунком- это сильно,конечно)) Сразу виден уровень познаний в футболе. Раз ты у нас такой "эксперт", то назови хотя бы 2-3 опорников, которые лучше Родри))
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Родри = Буся. Тот мегамозг тоже особо марафоны не бегал
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хм.... не так уж много бегает? он один футбол с нами смотрит? у родри пробег за матч в среднем в тройке или в четвёрке по команде. и это с бегущим центром атаки, флангами.
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Так он мало бегает потому что мяч зачастую у его команды
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Ответ wadwill13
хм.... не так уж много бегает? он один футбол с нами смотрит? у родри пробег за матч в среднем в тройке или в четвёрке по команде. и это с бегущим центром атаки, флангами.
Так опорники как правило пробегают больше флангов, да и всех остальных. Так что если опорник на третьем-четвертом месте в команде по пробегу, это и значит, что бегает не так уж много (относительно среднестатистического опорника).
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