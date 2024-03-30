Литвинов о Родри: «Очень нравится его умение выбирать позицию. Замечаю, что он не так уж и много бегает»

Руслан Литвинов рассказал о том, что следит за игрой Родри из «Манчестер Сити».

– В детстве мне очень нравился как игрок, могу назвать его одним из примеров. Лучший полузащитник наряду с Иньестой и Хави. Редко бывает, когда крутой игрок становится одним из лучших в мире тренеров.

– Раньше следил за Хаби Алонсо, а за кем теперь?

– Однозначно за . Мне очень нравится его умение выбирать позицию. Замечаю, что он не так уж и много бегает. Да, бывают отрезки, где он отрабатывает на максимальной скорости, но за счет правильных перемещений и мышления минимум километр от общего пробега убирает.

– Себя на таком месте представляешь?

– Очень хотелось бы. Но сначала нужно попытаться хотя бы чуть-чуть приблизиться к тому уровню, который показывают лучшие футболисты на моей позиции, – сказал полузащитник « ».