Газизов о том, что «Динамо» Махачкала не могло вылететь из Москвы: «Мы летаем регулярными рейсами. Из-за отмены потратили деньги на билеты и ночлег – на 40 человек вышло почти как чартер»

«Динамо» Махачкала удалось вернуться из Москвы лишь в ночь на понедельник.

Махачкалинцы в субботу в гостевом матче первого тура Мир РПЛ проиграли «Спартаку » (0:1).

В воскресенье президент «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал , что команда испытала трудности с вылетом из Москвы из-за введения ограничений на полеты.

«Ночью команда прилетела, в полном составе. Летели несколькими группами, отменили рейс, и мы начали группами собираться.

На будущее будем страховаться так, как возможно. Мы летаем регулярными рейсами, очень редко чартерами. Если бы знали, что так будет, может, и выбрали бы чартер.

Так мы потратили денег и на билеты, и на ночлег, а это больше 40 человек. Вышло по стоимости плюс‑минус как чартер», – сказал генеральный директор «Динамо » Махачкала Шамиль Газизов.