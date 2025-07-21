Газизов о том, что «Динамо» Махачкала не могло вылететь из Москвы: «Мы летаем регулярными рейсами. Из-за отмены потратили деньги на билеты и ночлег – на 40 человек вышло почти как чартер»
«Динамо» Махачкала удалось вернуться из Москвы лишь в ночь на понедельник.
Махачкалинцы в субботу в гостевом матче первого тура Мир РПЛ проиграли «Спартаку» (0:1).
В воскресенье президент «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что команда испытала трудности с вылетом из Москвы из-за введения ограничений на полеты.
«Ночью команда прилетела, в полном составе. Летели несколькими группами, отменили рейс, и мы начали группами собираться.
На будущее будем страховаться так, как возможно. Мы летаем регулярными рейсами, очень редко чартерами. Если бы знали, что так будет, может, и выбрали бы чартер.
Так мы потратили денег и на билеты, и на ночлег, а это больше 40 человек. Вышло по стоимости плюс‑минус как чартер», – сказал генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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