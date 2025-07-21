Матч окончен
ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0) в первом матче Челестини в Мир РПЛ
ЦСКА сыграл вничью в гостях у «Оренбурга» в 1-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на стадионе «Газовик». Его участники голов не забили.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Премьер-лига. 1 тур
21 июля 14:30, Газовик
Кого в АПЛ уволят первым?999 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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