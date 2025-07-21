ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0) в первом матче Челестини в Мир РПЛ

ЦСКА сыграл вничью в гостях у «Оренбурга» в 1-м туре Мир РПЛ.

Кого в АПЛ уволят первым? 999 голосов Даниэль Фарке Режис Ле Бри Кит Эндрюс Скотт Паркер Рубен Аморим Кто-то другой Поделитесь c миром своим ответом