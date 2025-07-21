«Галатасарай» сегодня может одобрить переход Мораты в «Комо» в связи с подписанием Осимхена

«Галатасарай» готов отпустить Альваро Морату после подписания Виктора Осимхена.

Ранее стало известно , что турецкий клуб договорился с «Наполи » о трансфере Осимхена за 75 млн евро и 10% от перепродажи. Мората согласовал условия контракта с «Комо».

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что «Галатасарай » может уже сегодня, 21 июля, одобрить переход Мораты в «Комо». Трансфер станет возможен после расторжения арендного соглашения с «Миланом ».