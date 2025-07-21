«Галатасарай» сегодня может одобрить переход Мораты в «Комо» в связи с подписанием Осимхена
«Галатасарай» готов отпустить Альваро Морату после подписания Виктора Осимхена.
Ранее стало известно, что турецкий клуб договорился с «Наполи» о трансфере Осимхена за 75 млн евро и 10% от перепродажи. Мората согласовал условия контракта с «Комо».
Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что «Галатасарай» может уже сегодня, 21 июля, одобрить переход Мораты в «Комо». Трансфер станет возможен после расторжения арендного соглашения с «Миланом».
Кого в АПЛ уволят первым?1002 голоса
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости