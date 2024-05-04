Литвинов не против, чтобы Слишкович остался в «Спартаке»: «Его уже все знают, он давно в клубе. Но решение принимать не игрокам, а руководству. Давайте Гвардиолу поставим» 

Руслан Литвинов не против, чтобы Владимир Слишкович остался тренером «Спартака».

— Представим ситуацию: вы находитесь в руководстве «Спартака». Кого хотели бы назначить на пост главного тренера клуба?

— Если бы я сейчас был руководителем, то не разбирался бы в этом деле — у меня же нет команды скаутов. Давайте Гвардиолу поставим в «Спартак» (улыбается). Тяжело говорить, ведь руководство и скауты проделывают большую работу. У нас много специалистов, и, думаю, они сделают правильный выбор.

— Вы бы хотели, чтобы был иностранец или российский специалист?

— Без разницы, честно. Что с иностранцем, что с россиянином — мы найдем общий язык со всеми. Самое главное, чтобы тренер понимал, что идет работать в «Спартак».

— Что значит «идет работать в «Спартак»?

— Что это большой клуб, где ждут только побед и требуют с тебя по максимуму.

— Вы бы хотели, чтобы остался на посту главного тренера?

— Да. Почему нет? Уже все знают его, он давно в клубе. Но решение не нам принимать, а руководству, – сказал полузащитник « ».