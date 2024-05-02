Литвинов перед судом об экстрадиции Промеса: «Квинси – член нашей команды и семьи. Желаю ему побыстрее вернуться в Россию»

Руслан Литвинов поделился ожиданиями от суда по делу Квинси Промеса.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Сегодня состоится судебное заседание по вопросу экстрадиции футболиста «Спартака» в Нидерланды.

– 2 мая состоится заседание суда по Промесу. Какое решение ждете?

– Самое простое и легкое для Квинси – чтобы он побыстрее вернулся в Россию. Промес – член нашей команды и семьи. Желаю ему всего самого лучшего.

– Вы верите, что он вернется в Россию?

– Остается надежда.

– Надежда маленькая?

– Может, большая, не знаю. Не знаю всех основных моментов, не разбираюсь в этом – я не юрист, читаю все в СМИ.

Честно, уже голова кругом от этого – кто-то говорит одно, а кто-то – другое. Сложно очень, но я надеюсь, что все будет хорошо, – сказал игрок «Спартака» Руслан Литвинов.

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