Геннадий Орлов: «Глушенков пока не очень – получил 10-й номер, но не точен в пасах. Соболев был весьма полезен, поучаствовал в важнейших эпизодах»

Геннадий Орлов оценил игру Максима Глушенкова и Александра Соболева с «Ростовом».

В 1-м туре Мир РПЛ команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 2:1.

– Конечно, потенциал у «Зенита » большой. Но над отдельными вещами нужно еще работать. Я, опять же, про выход из обороны в атаку. Есть и проблемы с психологией. Латышонок сегодня не выглядел уверенным. Мандраж... Он ведь в контрольных играх нервничал. Что-то не то с ним происходит.

Слишком много предсказуемых пасов со стороны хозяев. «Ростов» читал замыслы питерцев в первом тайме, мало что позволил подопечным Семака .

Глушенков – пока не очень... Наверное, надо обрести кондиции. Да, получил 10-й номер. Но не точен в пасах. Максим обладает мощным ударом, а вот по поводу его диспетчерских действий в этой встрече возникают вопросы. Хотя, конечно, рано делать глобальные выводы. Возможно, недотренирован. Посмотрим на него на дистанции.

Во втором туре «Зенит» ждет выезд в Казань. А «Рубин» при Рахимове играет так же жестко и неуступчиво, как «Ростов».

– Лучший в составе сине-бело-голубых?

– Соглашусь с экспертами. Мостовой. Забил победный гол, пусть и с пенальти. Но важнее даже другое. Убыстрил атаку хозяев! Появилось нужное движение. А это самое важное в матчах против таких соперников. Поэтому его я и выделю.

А после перерыва сработали тренерские замены. Вышедшие на поле футболисты игру усилили. Оказались хладнокровнее. При этом мне понравилась и игра Кассьерры. Видно, что физически готов. Гол забил такой трудовой. Молодец.

Но и Соболев хорошо вошел в этот матч. Выиграл несколько верховых единоборств, продолжал атаки. Поучаствовал в важнейших эпизодах. Так что надо признать: Александр был весьма полезен.

Замена Эраковича напрашивалась. Он, увы, действовал не слишком надежно. Дркушич же принес больше пользы. Пожалуй, словенец играет довольно просто, зато эффективно. Для защитника – самое то.

Жерсон показал свой уровень. Умные передачи! Вспомните его пас на 40 метров направо – точно в ноги Луису Энрике. Добротное приобретение.

В итоге «Зенит» переломил ход встречи, включился, забил два мяча. Хотя в концовке «Ростов» мог и спастись. Еще раз хочется похвалить дончан. Неслучайно они доходили до финала Кубка, – сказал комментатор.