«Интер» Месси лидирует в МЛС после 4 побед подряд с общим счетом 16:6

«Интер Майами» Месси лидирует в МЛС после 4 побед подряд с общим счетом 16:6.

Клуб из Флориды разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) в матче регулярного чемпионата.

В предыдущих матчах «Интер» обыграл «Спортинг Канзас Сити» (3:2), «Нэшвилл» (3:1) и «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).

Команда Лионеля Месси и Луиса Суареса набрала 24 очка в 12 играх и лидирует в Восточной конференции и общей таблице лиги.

МЛС. «Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллс» – 6:2. У Месси гол и 5 ассистов, у Суареса хет-трик и голевая