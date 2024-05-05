«Интер» Месси лидирует в МЛС после 4 побед подряд с общим счетом 16:6

Теги МЛС Нью-Йорк Ред Буллс Лионель Месси Интер Майами Футбол

«Интер Майами» Месси лидирует в МЛС после 4 побед подряд с общим счетом 16:6.

Клуб из Флориды разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) в матче регулярного чемпионата.

В предыдущих матчах «Интер» обыграл «Спортинг Канзас Сити» (3:2), «Нэшвилл» (3:1) и «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1). 

Команда Лионеля Месси и Луиса Суареса набрала 24 очка в 12 играх и лидирует в Восточной конференции и общей таблице лиги. 

МЛС. «Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллс» – 6:2. У Месси гол и 5 ассистов, у Суареса хет-трик и голевая

32 комментария
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Ответ Мадина Уйгурова
В прошлом году болтались внизу турнирной таблицы. С приходом Месси вышли на 1 место. А что там с Роналду и его командой? Наверное так же прокачал её ?
Конечно прокачал:) Шли первые с 5ти очковым отрывом, боролись за все титулы, пришел криштик стали вторыми, вылетели из всех турниров:))
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О чем вообще тут глорики криштика пищат, только летом ему купили игроков на 200 млн:) Отавио взяли за 60, например МС столько за Холанда заплатил и при этом криштик опять попал в просак:)) И Месси подписали свободных агентов 33+:)) Самим не смешно сравнивать, криштика усиляют топами в прайме, а он ничего не может:))
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+15
В прошлом году болтались внизу турнирной таблицы. С приходом Месси вышли на 1 место. А что там с Роналду и его командой? Наверное так же прокачал её ?
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Суареса осталось забить 3 мяча, чтобы догнать Ибрагимовича по голам за карьеру.
У шведа -562
У уругвайца - 559
+11
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+9
Ответ Анри Карлайл
Не стыдно? Ну вот просто по-людски такое писать?)) Или у Роналду в партнёрах тоже Альба, Бускеис, Суарес? Вот Рон то один тащит как раз. Так что не тяфкай тут
Уровень чемпионата у Роналду ниже. Там 10 человек на трибунах, трансляций нормальных нет, игроки соперников вообще вчерашние бедуины.
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Вклинюсь в борьбу между Роналду и Месси. Интер на глазах улучшает игру с начала сезона. Победили не абы кого, а прямых конкурентов. Ред Буллс имели до этого меньше всех поражений в таблице.
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Ответ Enchanter WIZZARD
Комментарий скрыт
последние два лучшие форварды в 21 веке,ничего се "приличные"
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Не гони уровень чемпионата как раз на голову выше или ты забыла как Аль Наср просто лицом об газон раскатал ваш Интер карлика 6:1 и то они играли на таком изи режиме что играй они в полсилы там 10:1 или 15:1 был бы счёт
Нельзя судить по одному взятому матчу. Напомнить, как ЦСКА нагнул Реал в лиге чемпионов?
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один реально делает погоду в клубе, другой никак на погоду не влияет.А выбор за вами.
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Остановите эту машину!
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Ответ Великий Алонсо
Аль-Наср - Интер Майами 6:0. Обтекай.
Криштик играл?:)
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В истории футбола не было игроков, которые в одиночку так влияли бы на игру:) Совершенный гений:)
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Проведу аналогию) Если О’Саливан будет катать снукер только в чемпионате России ,его все равно будут смотреть и восхищаться. Не из-за побед,а что б на сладиться игрой гения.
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Месси единственный игрок в истории футбола кто забивал 5 голов и делал 5 ассистов:)) Почему нет новости отдельной?:)
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Ответ Мадина Уйгурова
Уровень чемпионата у Роналду ниже. Там 10 человек на трибунах, трансляций нормальных нет, игроки соперников вообще вчерашние бедуины.
Спорное утверждение, учитывая, что в феврале Наср разнес Интер 6-0
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Ответ Богдан
Спорное утверждение, учитывая, что в феврале Наср разнес Интер 6-0
Без Месси
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Ответ Богдан
Спорное утверждение, учитывая, что в феврале Наср разнес Интер 6-0
ЦСКА обыграл Реал в Лиге Чемпионов. Рпл сильнее Ла Лиги?
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Ответ Мадина Уйгурова
В прошлом году болтались внизу турнирной таблицы. С приходом Месси вышли на 1 место. А что там с Роналду и его командой? Наверное так же прокачал её ?
Ох Мадина,ты наступила на больную мозоль криштибоев.😄
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Ответ Анри Карлайл
Не стыдно? Ну вот просто по-людски такое писать?)) Или у Роналду в партнёрах тоже Альба, Бускеис, Суарес? Вот Рон то один тащит как раз. Так что не тяфкай тут
Пенсионеры из Каталонии , а ну да у Роналду же всего лишь Мане, Брозович, Ляпорте, Отавио, Фофана, Талиска
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Ответ Мадина Уйгурова
ЦСКА обыграл Реал в Лиге Чемпионов. Рпл сильнее Ла Лиги?
На каком основании тогда верно обратное? Что матчи верблюжей лиги, что бургер лиги буквально кричат о низком уровне, как определить, какой из них ниже?
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