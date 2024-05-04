«Штутгарт» обыграл «Баварию» дома впервые с 2007 года. У «швабов» уже на 34 очка больше, чем в прошлом сезоне, – это рекорд Бундеслиги

«Штутгарт» одержал первую победу над «Баварией» на своем поле за 17 лет.

Команда Себастиана Хенесса обыграла мюнхенцев на «МХП-Арене» со счетом 3:1 в 32-м туре чемпионата Германии.

В последний раз до этого « » уступала «швабам» в гостях в 2007 году.

« » в текущем сезоне набрал 67 очков и идет на третьем месте. Прошлый чемпионат он завершил с 33 баллами, финишировав на 16-й строчке. Разница в 34 очка – уже рекордная для Бундеслиги.

В оставшихся играх клуб встретится с «Аугсбургом» и гладбахской «Боруссией».