«Штутгарт» обыграл «Баварию» дома впервые с 2007 года. У «швабов» уже на 34 очка больше, чем в прошлом сезоне, – это рекорд Бундеслиги

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия рекорды МХП-Арена Себастиан Хенесс Футбол

«Штутгарт» одержал первую победу над «Баварией» на своем поле за 17 лет.

Команда Себастиана Хенесса обыграла мюнхенцев на «МХП-Арене» со счетом 3:1 в 32-м туре чемпионата Германии.

В последний раз до этого «Бавария» уступала «швабам» в гостях в 2007 году.

«Штутгарт» в текущем сезоне набрал 67 очков и идет на третьем месте. Прошлый чемпионат он завершил с 33 баллами, финишировав на 16-й строчке. Разница в 34 очка – уже рекордная для Бундеслиги.

В оставшихся играх клуб встретится с «Аугсбургом» и гладбахской «Боруссией».

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6 комментариев
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За феерией Байера многие и не заметили вот этого мощнейшего рывка Штутгарта. В том сезоне чуть не вылетели и сейчас вон что творят.
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+7
Теневые герои Бундеслиги)
+3
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У кого-то прогресс, у кого-то регресс.
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Печально только то, что 2-3 лидера практически уже ушли из Штутгарта. Ундав в аренде, Гирасси за 20 мультов купят половину АПЛ как 2 пальца, Фьюрих вроде как уже куплен Баварией, Нюбель тоже игрок Баварии.
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Ответ Amalfitano
Печально только то, что 2-3 лидера практически уже ушли из Штутгарта. Ундав в аренде, Гирасси за 20 мультов купят половину АПЛ как 2 пальца, Фьюрих вроде как уже куплен Баварией, Нюбель тоже игрок Баварии.
И тренера заберут скорее всего.
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