«Штутгарт» обыграл «Баварию» дома впервые с 2007 года. У «швабов» уже на 34 очка больше, чем в прошлом сезоне, – это рекорд Бундеслиги
«Штутгарт» одержал первую победу над «Баварией» на своем поле за 17 лет.
Команда Себастиана Хенесса обыграла мюнхенцев на «МХП-Арене» со счетом 3:1 в 32-м туре чемпионата Германии.
В последний раз до этого «Бавария» уступала «швабам» в гостях в 2007 году.
«Штутгарт» в текущем сезоне набрал 67 очков и идет на третьем месте. Прошлый чемпионат он завершил с 33 баллами, финишировав на 16-й строчке. Разница в 34 очка – уже рекордная для Бундеслиги.
В оставшихся играх клуб встретится с «Аугсбургом» и гладбахской «Боруссией».