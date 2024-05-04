У «Баварии» 7 поражений в Бундеслиге – такого не было с 2012 года

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

«Бавария» проиграла в Бундеслиге больше матчей, чем в любом из последних сезонов.

Команда Томаса Тухеля сегодня уступила «Штутгарту» (1:3) в 32-м туре.

На счету мюнхенцев 7 поражений в текущем чемпионате Германии. В последний раз они столько проигрывали в сезоне-2011/12, больше – в сезоне-2006/07.

В оставшихся двух матчах в Бундеслиге «Бавария» встретится с «Вольфсбургом» (12 мая) и «Хоффенхаймом» (18 мая).

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17 комментариев
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Ответ Гениальный камень
Из четвёрки уже не выпадут, так что и настроя должного нет. Тем более перед ответкой с Реалом.
«Из четверки уже не выпадут» - докатились))
+26
-2
+24
Из четвёрки уже не выпадут, так что и настроя должного нет. Тем более перед ответкой с Реалом.
+16
-2
+14
— Послушай, у вас на стройке несчастные случаи были?
— Нет, пока ещё ни одного не было...
— Будут!(с)
+6
-2
+4
Ответ Денис Ширинов
«Из четверки уже не выпадут» - докатились))
дак а смысл надрываться? Матч ничего не значит, а на носу реал. Там точно дурака валять не станут
+5
-1
+4
Ответ Гениальный камень
Из четвёрки уже не выпадут, так что и настроя должного нет. Тем более перед ответкой с Реалом.
вряд-ли приятно проигрывать
+3
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+3
Ответ Гениальный камень
Из четвёрки уже не выпадут, так что и настроя должного нет. Тем более перед ответкой с Реалом.
Там т 5-е можно занять, в лч будут, спасибо Боруссии ,можно и 6-е, но тогда надо лч брать🤣
+3
0
+3
Теперь прекратятся разговоры, что Тухель останется.
+2
0
+2
Штутгарт - красавцы
+1
0
+1
"Мы пришли к выводу, что качеcтво в нашей команде, неcмотря на чемпионcтво в Бундеcлиге в прошлом году, вcе реже и реже выходит на первый план. Поcле чемпионата мира мы играли менее уcпешно и менее привлекательно. Нестабильные выступления поставили под сомнение наши цели на этот сезон, а также наши цели на будущее.
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пожалуйста, оставьте Тухеля, во всем виноваты проводящие суперсезон эпохальные Байер-04 и Саарбрюккен.
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Ну не тухелева команда.
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А ведь до сих пор есть люди, которые считают, что Тухеля надо оставить на посту главного тренера. 🤦🏻‍♂️ Да, по ходу, обезьяна будет лучше тренировать команду. А уж верить в то, что с такой игрой, как в этом сезоне, можно будет пройти «Реал», который там новые беспроигрышные рекорды ставит, это тоже верх оптимизма, конечно… Нужен нормальный новый тренер, и чем быстрее, тем лучше.
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Проиграют обе игры и займут 3е место, впервые с **** года
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Ответ <Inter>
вряд-ли приятно проигрывать
Ты состав то видел?
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Ответ TheFrosty
В 2012 как раз унизили третий мадридский в полуфинале и вышли в финал ЛЧ. Все по графику.
То есть, ты сам признал, что баварцы идут по графику 2012, а значит проеут финал ЛЧ. Это да, тут спору нет, похвально
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