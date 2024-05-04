У «Баварии» 7 поражений в Бундеслиге – такого не было с 2012 года

«Бавария» проиграла в Бундеслиге больше матчей, чем в любом из последних сезонов.

Команда Томаса Тухеля сегодня уступила « » (1:3) в 32-м туре.

На счету мюнхенцев 7 поражений в текущем чемпионате Германии. В последний раз они столько проигрывали в сезоне-2011/12, больше – в сезоне-2006/07.

В оставшихся двух матчах в Бундеслиге « » встретится с «Вольфсбургом» (12 мая) и «Хоффенхаймом» (18 мая).