У «Баварии» 7 поражений в Бундеслиге – такого не было с 2012 года
«Бавария» проиграла в Бундеслиге больше матчей, чем в любом из последних сезонов.
Команда Томаса Тухеля сегодня уступила «Штутгарту» (1:3) в 32-м туре.
На счету мюнхенцев 7 поражений в текущем чемпионате Германии. В последний раз они столько проигрывали в сезоне-2011/12, больше – в сезоне-2006/07.
В оставшихся двух матчах в Бундеслиге «Бавария» встретится с «Вольфсбургом» (12 мая) и «Хоффенхаймом» (18 мая).
— Нет, пока ещё ни одного не было...
— Будут!(с)