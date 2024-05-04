Тухель об 1:3 от «Штутгарта»: «Поражения точно можно было избежать. О таких играх нужно забывать как можно скорее»

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель высказался о поражении «Баварии» .

Мюнхенцы проиграли «Штутгарту» в гостях (1:3) в 32-м туре Бундеслиги.

«Поражения точно можно было избежать. У нас были моменты во втором тайме, но незадолго до конца мы стали невнимательны.

Честно говоря, о таких играх нужно забывать как можно скорее. Сегодня об этом уже можно забыть. Следующие четыре дня будут иметь важное значение.

О том, изменится ли ситуация в среду

«Да, 100%. После всех сегодняшних послематчевых интервью я больше не буду тратить ни минуты на эту игру», – сказал главный тренер «Баварии».

В среду «Бавария» сыграет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» в гостях. В первом матче команды сыграли вничью 2:2.

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