Анчелотти после 3:0 с «Кадисом»: «Реал» очень близок к титулу. Победа в Ла Лиге будет заслуженной»
Карла Анчелотти высказался о победе «Реала».
Мадридцы дома победили «Кадис» (3:0) в 34-м туре Ла Лиги. В среду «Реал» сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первый матч – 2:2).
«Это одна из самых сложных игр, потому что все думают о матче в среду. Мы победили достойно, забили голы и не пропустили... Все, что мы задумывали, получилось.
У нас все очень хорошо, думаю, это седьмая победа подряд в лиге. Это был впечатляющий чемпионат для нас, мы очень близки к титулу, и я думаю, что мы выиграем ее заслуженно. Это праздник, учитывая то, что должно произойти в среду».
О Куртуа
«Тибо очень важен для нас. У нас есть Лунин, который провел впечатляющий сезон, и мы добились своего благодаря ему. Но возвращение Куртуа было очень хорошим, он в порядке».
О матче с «Баварией»
«Мы предвкушаем его, потому что мы играем дома, и мы знаем, что наши болельщики, как это не раз бывало, будут поддерживать нас. Мы собираемся показать себя с лучшей стороны», – сказал главный тренр «Реала».
Осталось финал ЛЧ оформить)
я: Рад за то что Куртуа возвращался и проводил шикарный матч🥺💛
это будет намного интереснее 😁)