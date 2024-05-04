Анчелотти после 3:0 с «Кадисом»: «Реал» очень близок к титулу. Победа в Ла Лиге будет заслуженной»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кадис Тибо Куртуа Андрей Лунин Футбол

Карла Анчелотти высказался о победе «Реала».

Мадридцы дома победили «Кадис» (3:0) в 34-м туре Ла Лиги. В среду «Реал» сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первый матч – 2:2).

«Это одна из самых сложных игр, потому что все думают о матче в среду. Мы победили достойно, забили голы и не пропустили... Все, что мы задумывали, получилось.

У нас все очень хорошо, думаю, это седьмая победа подряд в лиге. Это был впечатляющий чемпионат для нас, мы очень близки к титулу, и я думаю, что мы выиграем ее заслуженно. Это праздник, учитывая то, что должно произойти в среду».

О Куртуа

«Тибо очень важен для нас. У нас есть Лунин, который провел впечатляющий сезон, и мы добились своего благодаря ему. Но возвращение Куртуа было очень хорошим, он в порядке».

О матче с «Баварией»

«Мы предвкушаем его, потому что мы играем дома, и мы знаем, что наши болельщики, как это не раз бывало, будут поддерживать нас. Мы собираемся показать себя с лучшей стороны», – сказал главный тренр «Реала».

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25 комментариев
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Надеюсь возьмут очередного «ушастого»
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-2
+35
Прошлогодний чемпион набрал 88 очков по итогам сезона. У Реала уже 87 и разыгрываться будут ещё 12 очков. Абсолютно заслуженное чемпионство
+36
-4
+32
мне нравится его привычка:🤨🤨
+20
0
+20
С таким количеством травм, трудностей по ходу сезона, Анчи на максимальном спокойствии забирает Ла Лигу. Ещё и имеет хорошие шансы забрать ЛЧ. Не буду показывать пальцем, но как же смешно было за выпадами в сторону Анчи тут от одного фанатика наблюдать😄
+13
-1
+12
Шикарную работу проделывает Карло с учетом того, что столько травм по ходу сезона было у команды и вылетали ключевые игроки с крестами.
+9
-2
+7
Чемпионство в кармане
Осталось финал ЛЧ оформить)
+3
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+3
Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий удален модератором
Я думаю он на зарплате у спортса, как клоун для развлечения тут
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Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий удален модератором
Он не шакаленок, он его дочь)
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Надеюсь и ушастого возьмет реал , очень рад за папа Карло. Все кто говорит что Анчелотти не тренер и может только атмосферу в команде поддерживать, вы посмотрите в середине сезона когда пол основного состава травмировалась, Карло на диком спокойствие перестроил игру , и продолжал побеждать , а не ныл на всех подряд - судей ,графика игр итд, даже Лунин заиграл ) вперед мадрид !
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Ответ Игорь Горшков
Ну он в силу возраста, не является игроком старта и основы, он игрок на замену с 75 минуты, он великий игрок, но возраст.
Вы правы - но и получилось в данном контексте увидеть Луку дольше.
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Ответ akaAzazello
Не совсем уверен, что единственного оставшегося в Европе обладателя Золотого Мяча Луку Модрича будет так правильно записать во 2й состав, но насчёт формы команды вы очень правы :)
Ну он в силу возраста, не является игроком старта и основы, он игрок на замену с 75 минуты, он великий игрок, но возраст.
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Ответ JENNINGS
Прекрасная победа 3:0 вторым составом - и ещё на один шаг ближе к заслуженному чемпионству! Команда находится в потрясающей форме, что не может не радовать! Возможная победа в ЛЧ будет вишенкой на торте! Ждём матча с «Баварией»!
Не совсем уверен, что единственного оставшегося в Европе обладателя Золотого Мяча Луку Модрича будет так правильно записать во 2й состав, но насчёт формы команды вы очень правы :)
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Да вообще не вопрос, второй каталонский сегодня подарит нам титул
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Папа Карло - Тренер с большой буквы !
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у папы карло заиграет даже деревяха.
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Прекрасная победа 3:0 вторым составом - и ещё на один шаг ближе к заслуженному чемпионству! Команда находится в потрясающей форме, что не может не радовать! Возможная победа в ЛЧ будет вишенкой на торте! Ждём матча с «Баварией»!
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другие: рады что реал Мадрид станет чемпионом
я: Рад за то что Куртуа возвращался и проводил шикарный матч🥺💛
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уработает Карло тухеля, который протух. рассуждения по счету очень просты, сколько сможет реал забить такой Баварии? три отгрузит. сколько забьет Бавария? ну хорошо, пожалеем ее, один забьет. И там игра без иллюзий. в этом сезоне Бавария не сыграла ни одной игры так, чтобы противостоять такому Реалу.
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Отсылка к проходу Сити там не совсем заслуженно, как бы сливочные не упирались. И таких матчей за последние 5 титулов сложилось достаточно. И не я все понимаю что счет на табло, однако это феноменальное ведение, как в АПЛ МЮ)
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Тибо с возвращением
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Скромный )
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ждем Баварию в Сантьяго Бернабеу
это будет намного интереснее 😁)
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Абсолютно
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