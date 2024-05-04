Анчелотти после 3:0 с «Кадисом»: «Реал» очень близок к титулу. Победа в Ла Лиге будет заслуженной»

Карла Анчелотти высказался о победе «Реала».

Мадридцы дома победили « » (3:0) в 34-м туре . В среду «Реал» сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первый матч – 2:2).

«Это одна из самых сложных игр, потому что все думают о матче в среду. Мы победили достойно, забили голы и не пропустили... Все, что мы задумывали, получилось.

У нас все очень хорошо, думаю, это седьмая победа подряд в лиге. Это был впечатляющий чемпионат для нас, мы очень близки к титулу, и я думаю, что мы выиграем ее заслуженно. Это праздник, учитывая то, что должно произойти в среду».

О Куртуа

« очень важен для нас. У нас есть , который провел впечатляющий сезон, и мы добились своего благодаря ему. Но возвращение Куртуа было очень хорошим, он в порядке».

О матче с «Баварией»

«Мы предвкушаем его, потому что мы играем дома, и мы знаем, что наши болельщики, как это не раз бывало, будут поддерживать нас. Мы собираемся показать себя с лучшей стороны», – сказал главный тренр « ».