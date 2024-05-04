«Реал» станет чемпионом, если «Барса» не победит «Жирону». Мадридцам нужно 1 очко для титула
«Реал» сегодня может стать чемпионом Испании.
Команда Карло Анчелотти обыграла «Кадис» (3:0) в 34-м туре Ла Лиги.
Для победы в Примере мадридцам необходимо набрать одно очко, однако они могут стать обладателями титула и в том случае, если сегодня «Барселона» не сумеет обыграть «Жирону».
Каталонцы начнут свой матч в 19:30 по московскому времени. Sports проведет текстовую трансляцию.
Проиграют, из Реала явно как-то бахнет на радостях, а на следующее утро и похмелье не исключено. А скоро Бавария.
Так что лучше на следующей неделе дело доделать)
Хала Мадрид !
я: Рад за возвращением Куртуа и он проводил шикарный матч
Давай Жирона,хлопни выскочку)