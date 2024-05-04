«Реал» станет чемпионом, если «Барса» не победит «Жирону». Мадридцам нужно 1 очко для титула

«Реал» сегодня может стать чемпионом Испании.

Команда Карло Анчелотти обыграла « » (3:0) в 34-м туре .

Для победы в Примере мадридцам необходимо набрать одно очко, однако они могут стать обладателями титула и в том случае, если сегодня « » не сумеет обыграть «Жирону».

Каталонцы начнут свой матч в 19:30 по московскому времени. Sports проведет текстовую трансляцию.