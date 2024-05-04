«Реал» станет чемпионом, если «Барса» не победит «Жирону». Мадридцам нужно 1 очко для титула

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кадис Жирона Футбол

«Реал» сегодня может стать чемпионом Испании.

Команда Карло Анчелотти обыграла «Кадис» (3:0) в 34-м туре Ла Лиги.

Для победы в Примере мадридцам необходимо набрать одно очко, однако они могут стать обладателями титула и в том случае, если сегодня «Барселона» не сумеет обыграть «Жирону».

Каталонцы начнут свой матч в 19:30 по московскому времени. Sports проведет текстовую трансляцию.

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38 комментариев
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Шикарный сезон проводит команда! Вишенкой на торте будет победа в Лиге Чемпионов!
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Сегодня буду за Барсу😀
Проиграют, из Реала явно как-то бахнет на радостях, а на следующее утро и похмелье не исключено. А скоро Бавария.
Так что лучше на следующей неделе дело доделать)
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Ответ VuNePonimaete
Сегодня буду за Барсу😀 Проиграют, из Реала явно как-то бахнет на радостях, а на следующее утро и похмелье не исключено. А скоро Бавария. Так что лучше на следующей неделе дело доделать)
Думаю, Реал уже какое-то время назад осознал, что чемпионство в кармане и официальное оформление - вопрос времени. Не думаю, что как-то расслабятся перед ответкой с Баварией
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3:0
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0
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Ответ corazon blanco
Шикарный сезон проводит команда! Вишенкой на торте будет победа в Лиге Чемпионов!
Дай Бог
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Победы Жироне сегодня !
Хала Мадрид !
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Не воняй. Вы заслужили весь этот глум.
Вадрид есть Вадрид 😂😂
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Ответ corazon blanco
Шикарный сезон проводит команда! Вишенкой на торте будет победа в Лиге Чемпионов!
Это будет уже не вишенка, а свечки
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Реалу нужно очко Барсы
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Ответ FanRocstar
Только в снах твоих, жаль тебя.))
А мне тебя нет)))
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Ответ FanRocstar
Вадрид есть Вадрид 😂😂
Страдай, барсучина. Рви на себе волосы))
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Ответ Montenegro Serbian
В том то и дело что видел. Там 70% основы. Ты сам то состав видел?
Основные игроки вышли на 30 минут максимум.
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Ответ MVL
Состав то видел?
В том то и дело что видел. Там 70% основы. Ты сам то состав видел?
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Ответ Montenegro Serbian
Кто в курсе: зачем в конце сезона перед важнейшим матчем в ЛЧ когда игроки уже не самые свежие, при таком гандикапе в турнирной таблице против команды со дна лиги выставлять почти основной состав?
Состав то видел?
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У нашей Барсы как обычно одна надежда на купленный свисток как в прошлой игре с Валенсией.
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Барселона специально не победит чтобы Реал стал чемпионом не на футбольном поле)
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Реал станет чемпионом, не зависимо от стараний тухлой барселоны))
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другие:рады что реал Мадрид станет чемпионом
я: Рад за возвращением Куртуа и он проводил шикарный матч
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Реал и так чемпион, в этом сезоне. В не зависимости от результата матча Жирона - Барселона.
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Реал - чемпион. С какого перепугу первый каталонский должен уступить второму
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Реал резервом разгромил Кадис. Теперь Жирона должна громить сине-гранатового буса.)
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Мадрид в любом случае станет чемпионом
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Эх одного очка не хватит до потенциально повторения рекорда Ла лиги
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Отлично. Значит, удачи Жироне.
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2:0 ?
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Интрига, однако🤔
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Топим за первый каталонский
Давай Жирона,хлопни выскочку)
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