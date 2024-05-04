Тухель не останется в «Баварии» на следующий сезон. Об этом заявил спортивный директор Фройнд
Томас Тухель не останется в «Баварии» на новый сезон.
Сегодня мюнхенская команда играет со «Штутгартом» в 32-м туре Бундеслиги (1:1, первый тайм). Перед началом этого матча спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд заявил в эфире Viaplay, что у Томаса Тухеля нет шансов остаться в клубе еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» не исключает возможности продолжения сотрудничества с 50-летним специалистом. Некоторые ключевые футболисты, включая вратаря Мануэля Нойера, высказывались в пользу Тухеля.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Бавария».