Тухель не останется в «Баварии» на следующий сезон. Об этом заявил спортивный директор Фройнд

Томас Тухель не останется в «Баварии» на новый сезон.

Сегодня мюнхенская команда играет со «Штутгартом» в 32-м туре Бундеслиги (1:1, первый тайм). Перед началом этого матча спортивный директор «Баварии» заявил в эфире Viaplay, что у нет шансов остаться в клубе еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» не исключает возможности продолжения сотрудничества с 50-летним специалистом. Некоторые ключевые футболисты, включая вратаря Мануэля Нойера, высказывались в пользу Тухеля.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – « ».