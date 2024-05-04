Тухель не останется в «Баварии» на следующий сезон. Об этом заявил спортивный директор Фройнд

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Кристоф Фройнд Футбол

Томас Тухель не останется в «Баварии» на новый сезон.

Сегодня мюнхенская команда играет со «Штутгартом» в 32-м туре Бундеслиги (1:1, первый тайм). Перед началом этого матча спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд заявил в эфире Viaplay, что у Томаса Тухеля нет шансов остаться в клубе еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» не исключает возможности продолжения сотрудничества с 50-летним специалистом. Некоторые ключевые футболисты, включая вратаря Мануэля Нойера, высказывались в пользу Тухеля.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Бавария». 

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Решили подбодрить тренера, перед ответным матчем ЛЧ! :)
+27
-1
+26
Не фройнд он ему, получается
+5
0
+5
Тухель теперь обязан выиграть лигу чемпионов.
+2
-1
+1
Ответ rigobersong
Значит еще больше мотивации уйти на красиаой ноте и выкинуть мадридское позорище:)
Я на 90% согласен с этим мудр ком, Реал не позорище!
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий