«Бавария» уже не исключает, что Тухель может остаться. Нойер и другие ключевые игроки высказались в пользу Томаса

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия отставки Томас Тухель Футбол

У Томаса Тухеля появилась возможность остаться в «Баварии».

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, руководство уже не полностью исключает такой вариант.

Спортивные директора клуба поддерживают нынешнего главного тренера и также готовы к тому, чтобы 50-летний специалист продолжил работу, несмотря на то, что ранее было обяъвлено об уходе немца летом.

Отмечается, что некоторые ключевые футболисты, включая вратаря Мануэля Нойера, высказывались в пользу Тухеля в разговорах внутри клуба. Сам Томас при определенных тоже согласен остаться.

Однако ситуация очень сложная, и должны быть выполнены многие условия для того, чтобы тренер сохранил работу.

Напомним, «Бавария» сохраняет шансы лишь на один трофей в этом сезоне – клуб играет в 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (первый матч – 2:2).

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тухель будет оставаться в Баварии столько сколько Бавария будет оставаться в ЛЧ, если выиграют то останется на следующий сезон, проиграют Реалу и Тухелю сразу же укажут где выход
+10
-1
+9
от безысходности))
+7
-1
+6
Ответ Игорь Новиков
Клоппу тоже пора передумать, раз уж все остаются))
Юрген не из того теста, чтоб передумать)
+5
-1
+4
Потом улетят от реала и снова начнут козни устраивать против Тухеля это же бавар шапито. Зря Томас Тухель ведется
+4
-1
+3
Вы предпочли скрыть комментарии этого пользователя
+2
0
+2
— Слышь, Томас, тут такое дело... Мы никого не нашли подходящего на твоё место... Может останешься? Что тебе стоит? Ну, договорились?
+2
0
+2
Тухель и Хави: мы уходим, а нет, не уходим
+1
0
+1
Клоппу тоже пора передумать, раз уж все остаются))
+3
-3
0
Видимо отказ Рангника вывел мюнхенцев из витания в облаках.
0
0
0
Чем больше Тухель будет внутри клуба видеть все эти не понятки и странности,тем скорее он сам решит уйти
0
0
0
Поражает, как такая глыба как "Бавария" в последние пару лет принимает странные решения. Теперь и тренера не могут найти и уже вроде как не прочь оставить того, кого поносили весь сезон.
0
0
0
Честно говоря, заслуга этого типа в текущим успехе в ЛЧ не кажется значимой. Эта команда знает себе цену и без него, и настроиться на такие матчи как с Реалом и Арсеналом смогла бы и без тренера вообще (тем более, с Мюллером в раздевалке). Всё остальное за 3 хороших матча оценить невозможно, потому что за полтора года он успел просрать слишком много.
0
0
0
Ожидание: клубы покидают Хави, Тухель, Клопп
Реальность: клуб покидает Юран
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий