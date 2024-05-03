«Бавария» уже не исключает, что Тухель может остаться. Нойер и другие ключевые игроки высказались в пользу Томаса

У Томаса Тухеля появилась возможность остаться в «Баварии».

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, руководство уже не полностью исключает такой вариант.

Спортивные директора клуба поддерживают нынешнего главного тренера и также готовы к тому, чтобы 50-летний специалист продолжил работу, несмотря на то, что ранее было обяъвлено об уходе немца летом.

Отмечается, что некоторые ключевые футболисты, включая вратаря , высказывались в пользу в разговорах внутри клуба. Сам Томас при определенных тоже согласен остаться.

Однако ситуация очень сложная, и должны быть выполнены многие условия для того, чтобы тренер сохранил работу.

Напомним, «Бавария» сохраняет шансы лишь на один трофей в этом сезоне – клуб играет в 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (первый матч – 2:2).