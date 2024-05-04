Смородская об Абаскале: «Он изобретал велосипед, никакой тренерской мысли – постоянные эксперименты. Уволили бы раньше – «Спартак» был бы выше в турнирной таблице»

Ольга Смородская считает увольнение Гильермо Абаскаля логичным итогом его работы.

«В игре « » при Абаскале не было никакой тренерской мысли – лишь постоянные эксперименты. Абаскаль изобретал велосипед и хотел казаться загадочным.

Его увольнение – логичный итог. Если бы оно случилось раньше, «Спартак» был бы выше в турнирной таблице», – сказала бывший президент « ».

В настоящий момент обязанности главного тренера «Спартака» исполняет .

После 26 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 42 очка и отставая от лидирующего «Зенита» на 8 баллов.

Смородская об Абаскале: «Худший тренер в РПЛ за последние годы. Бездарь. Ничего не умеет, только работать на публику и махать руками»