Смородская об Абаскале: «Он изобретал велосипед, никакой тренерской мысли – постоянные эксперименты. Уволили бы раньше – «Спартак» был бы выше в турнирной таблице»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Ольга Смородская Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Ольга Смородская считает увольнение Гильермо Абаскаля логичным итогом его работы.

«В игре «Спартака» при Абаскале не было никакой тренерской мысли – лишь постоянные эксперименты. Абаскаль изобретал велосипед и хотел казаться загадочным.

Его увольнение – логичный итог. Если бы оно случилось раньше, «Спартак» был бы выше в турнирной таблице», – сказала бывший президент «Локомотива».

В настоящий момент обязанности главного тренера «Спартака» исполняет Владимир Слишкович.

После 26 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 42 очка и отставая от лидирующего «Зенита» на 8 баллов.

Смородская об Абаскале: «Худший тренер в РПЛ за последние годы. Бездарь. Ничего не умеет, только работать на публику и махать руками»

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9 комментариев
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ну по традиции - в защите поуже, в атаке пошире!
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А кому сдалось мнение паровоза?
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Абаскаль изобретал велосипед, а мог бы просто на курсы к смородской записаться , и узнал бы секрет победы - в атаке пошире, в защите поуже

https://www.sports.ru/football/75175169.html

Вот семак на багаже смородской 5 раз чемпион

А может и на багажнике Ольги. Багажник у нее пошире багажа будет
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ну так спасибо надо заремке сказать
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А если бы не назначали то Спартак выбил бы 90 очков
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Олька, тебе кто клепало разрешил открыть? Команды свистеть не было
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А кому сдалось мнение паровоза?
Никакой она не паровоз. Удавкой на шее Локомотива и его фанатов была эта жаба. С таким же успехом Зарему можно назвать мясом.
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Ответ Victor Pavlovuch
А вот тренерская мысль у тренера Локо прямо зашкаливает! Рядом с Абаскмоем стоит!
Не волнуйся ты так, она и Галактионовоа полощет постоянно. Для нее нормальные тренеры только те, которых назначала она и которые постоянно приходили к финишу то 8-ми, то 9-ми
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