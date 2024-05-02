Александр Мостовой: «Слишкович в отличие от Абаскаля нормально себя ведет. Ничего страшного, если он не станет главным тренером, зато хоть останется адекватным человеком»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Александр Мостовой высказался о работе Владимира Слишковича в «Спартаке».

«Слишкович в отличие от Абаскаля хотя бы нормально себя ведет. Парень спокойно воспринимает ситуацию, хорошо говорит.

Ничего страшного, если он не станет главным тренером, зато хоть останется нормальным и адекватным человеком. Он ведет себя правильно, не бегая по бровке, не крича», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Слишковича могут оставить главным, Черчесова и Карпина не будет. Главное, что сказал спортивный директор «Спартака»

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12 комментариев
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Мостовой: Такую личную неприязнь я испытываю к Абаскалю, даже кушать не могу
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Абаскалезависимость новый синдром царя Мостового
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Ответ Алексей Ненахов
Абаскалезависимость новый синдром царя Мостового
Это Мостовой реагирует ненормально
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Вот человек никак не успокоится, видимо что-то личное у них произошло в Испании
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А Слишкович играл в футбол?
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Слишкович, если 2 матча проиграет. То Царь уже скажет что-то типа - второй Абаскаль, гнать его. Привыкли )
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Александр прям Абаскалененавистник. Ктовфутбоникогданеигралненавистник
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Вот, вроде, играл человек в Испании целую авоську лет, должен знать тамошних людей. Вон Гвардиолу возьми, Симеоне, Хави как тренером стал и тот красные на бровке хватает. Ну темперамент такой у них. Но нет. Поведение на бровке у Царя - мерило адекватности...
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Ничего страшного, если Мостовой не станет тренером. Адекватным человеком ему тоже не стать.
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закусывал, царь?
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так а что с походкой? и известно ли что-то про чеканку?
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Ответ Раман Косачёв
А Слишкович играл в футбол?
У него батя играл в футбол. Вдруг для Царя это тоже фактор.
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