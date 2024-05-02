Александр Мостовой: «Слишкович в отличие от Абаскаля нормально себя ведет. Ничего страшного, если он не станет главным тренером, зато хоть останется адекватным человеком»

Александр Мостовой высказался о работе Владимира Слишковича в «Спартаке».

«Слишкович в отличие от хотя бы нормально себя ведет. Парень спокойно воспринимает ситуацию, хорошо говорит.

Ничего страшного, если он не станет главным тренером, зато хоть останется нормальным и адекватным человеком. Он ведет себя правильно, не бегая по бровке, не крича», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Слишковича могут оставить главным, Черчесова и Карпина не будет. Главное, что сказал спортивный директор «Спартака»