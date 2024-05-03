Александр Жулин: «С детства болел за «Спартак», потом пожалел – после Романцева они так позорно стали играть. Пока не убрали Абаскаля, был кошмар»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Романцев Александр Жулин Гильермо Абаскаль Это футбол, брат! Владимир Слишкович Футбол

Александр Жулин жалеет о том, что начал болеть за «Спартак».

«Я с детства болел за «Спартак». Кстати, потом пожалел, что за них болею, после Романцева они так позорно стали играть.

Сейчас вся надежда на Слишковича, в принципе, смотреть можно. Пока не убрали Абаскаля, был кошмар», – сказал двукратный олимпийский призер в танцах на льду Александр Жулин в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

Романцев о штрафе клубов за отказ общаться с прессой: «Я на стороне футболистов. Всегда ли те, кто пишет о футболе, уважительно относятся к игрокам и тренерам?»

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17 комментариев
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У таких "болельщиков" Спартака, судя по количеству просмотренных ими матчей, Абаскаль пришел на смену Романцеву
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Ну, так тогда какой ты болельщик? "Жену можно поменять, любимый клуб - никогда!" (с)
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Хорошо, что за Аланию не стал болеть после 1995, вообще бы спился.
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Поменьше бы таких "болельщиков"
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...а не кажется ли вам,что вы проститутка,Жулин?
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Что за бред? Как можно с детства болеть за какой то клуб а потом пожалеть? Я помню когда мне было 10 лет Реал влетел Барсе 6-2 и я очень сильно расстроился но ни разу не перестал болеть за клуб. Что-то не то у людей которые вот так поступают на мой взгляд.
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Пять лет до этого за Зенит болел, сейчас до конца чемпионата за Спартак поболеет, потом посмотрит, кто чемпионат возьмёт и будет уже за чемпионов переживать)
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Такие болельщики Спартаку не нужны. Тело без души и сердца.
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Что за бред? Как можно с детства болеть за какой то клуб а потом пожалеть? Я помню когда мне было 10 лет Реал влетел Барсе 6-2 и я очень сильно расстроился но ни разу не перестал болеть за клуб. Что-то не то у людей которые вот так поступают на мой взгляд.
Ну, ты и не начинал болеть за Реал, потому что не был ни на одном его матче
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Это возраст или что-то с головой?
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и настоящий болельщик болеет всегда!
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Скажите Жукову,что после Романцева до Абаскаля было ещё куча тренеров.. болельщик блин))
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Ответ Vatikan
вся страна за Спартак болела!
А с приходом РЖД, Газпрома, ТАИФа, Россетей и т.д., появилась конкуренция, Спартак опустился на своё место (1 титул в 20 лет), а болельщики разбежались болеть за разные клубы, в основном, за Краснодар.
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Ответ Камбоджа Иванов
А с приходом РЖД, Газпрома, ТАИФа, Россетей и т.д., появилась конкуренция, Спартак опустился на своё место (1 титул в 20 лет), а болельщики разбежались болеть за разные клубы, в основном, за Краснодар.
Эти не болельщики, настоящие болельщики никогда не разбегутся, я за Спартак болею с1972
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Ответ Камбоджа Иванов
Ну, ты и не начинал болеть за Реал, потому что не был ни на одном его матче
Сам понял че написал?
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