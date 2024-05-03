Александр Жулин: «С детства болел за «Спартак», потом пожалел – после Романцева они так позорно стали играть. Пока не убрали Абаскаля, был кошмар»
Александр Жулин жалеет о том, что начал болеть за «Спартак».
«Я с детства болел за «Спартак». Кстати, потом пожалел, что за них болею, после Романцева они так позорно стали играть.
Сейчас вся надежда на Слишковича, в принципе, смотреть можно. Пока не убрали Абаскаля, был кошмар», – сказал двукратный олимпийский призер в танцах на льду Александр Жулин в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».
Романцев о штрафе клубов за отказ общаться с прессой: «Я на стороне футболистов. Всегда ли те, кто пишет о футболе, уважительно относятся к игрокам и тренерам?»