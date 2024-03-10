Мостовой был счастливее футболистом, чем сейчас: «Я был феноменален, много зарабатывал, все меня любили. Теперь денег меньше, вспоминают реже»

Теги премьер-лига Россия Сельта лига 1 Франция Ла Лига Сборная России по футболу Александр Мостовой Страсбур Футбол

Александр Мостовой ответил на вопрос о своем футбольном прошлом.

–  Были ли вы счастливее, чем сейчас, будучи футболистом?

–  Несомненно. В то время приходилось беспокоиться только о тренировках и играх, я зарабатывал много денег.

Мне не нужно было ничего больше делать. Потому что я был хорош, все меня любили, я был феноменальным игроком.

Теперь я старше, денег стало меньше и вспоминают меня реже, – ответил бывший игрок «Сельты», «Спартака», «Страсбура» и сборной России в интервью As.

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52 комментария
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"Теперь я старше, денег меньше, вспоминают реже и Абаскаль не играл в футбол"
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А вы думаете нам, царям, легко?
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Сашок окстись. Дня не проходит чтобы ты в новостях не упоминался.
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Ответ Младший лейтенант
Почему перестал?
видимо надоело)
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Я тоже когда то был молодой, красивый и с волосами...)))
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Интервью взять звонят регулярно зато вон
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Вспоминают реже?! Да весь спортс мечтает, чтобы новостей стало меньше с ним.
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Ответ Геннадий Тёкин
Я тоже когда то был молодой, красивый и с волосами...)))
Почему перестал?
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"Ползет Козлодоев, мокры его брюки, он стар, он желает в сортир".
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Ответ Maturmalai
Он там за бутылкой водяры интервью давал? Что его так на личные откровения потянуло?
Он далеко не самый умный человек, но в данном случае алгоритм очень простой. Журналист задаёт вопрос - Мостовой отвечает на него.
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Ответ Юрий Плотников
"Теперь я старше, денег меньше, вспоминают реже и Абаскаль не играл в футбол"
"Чемпионат Монголии не смотрю, кстати Слуцкий никогда не играл в футбол, а еще мне не дают возможности тренировать, а опыт у меня огромный"
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Понимаете ли, в чем загвоздка: на спортсе вспоминают бесплатно
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Саня, возьмись за мемуары уже! Меньше времени будет на дурацкие вью.
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Ответ Князефф
Фляга Мостового свистит как Соловей-разбойник
А у кого не свистит? Нет, ты скажи!
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Предателя постоянно форсят, он не заслуживает уважения. Человек не хотел даже тренироваться и играть за сборную откровенно об этом говоря. Странные вы люди ... Никто его не любил, кто любит предателей ? В своём мирке этот пассажир
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самая часто упоминающаяся личность на Спортсе!
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Ответ Андрей Старцев
Сашок окстись. Дня не проходит чтобы ты в новостях не упоминался.
какого дня , часа , а в комментариях так минуты
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Так кто в этом виноват? Сам. Бумажку несчастную получить не может столько лет, а только болтает и болтает и другим завидует. Когда был футболистом, делом доказывал, поэтому и была популярность, деньги. Претензии только к самому себе.
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Мост от себя самого возбуждается,по ходу
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“Я старый больной человек! Меня девушки не любят!“
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Ответ Андрей Старцев
Сашок окстись. Дня не проходит чтобы ты в новостях не упоминался.
Зато в этом интервью он ни разу Абаскаля не упомянул. Прогресс :)
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На спортсе вспоминают очень часто и с завидной регулярностью
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Это называется "старость"))
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Так проходит мирская слава...)
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А испанцы молодцы, уважили Царя
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Нормальный ответ на дебильный вопрос.
Это как бывшего ведущего специалиста любого профиля, вышедшего на пенсию спросить - был он счастливее когда рулил большими делами в своей профессии или сейчас, сидя на копеечной пенсии
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Вспоминают меньше, но я никогда не забываю о себе напоминать!.... Правда денег от этого больше не становится 😭
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Грустно, вообще
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300-500 уже в нем..
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Ощущение, что часть новостей журналисты генерируют сами... Ну или царь иногда трезвеет и выдает нормальные вью без желчи
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