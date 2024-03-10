Мостовой был счастливее футболистом, чем сейчас: «Я был феноменален, много зарабатывал, все меня любили. Теперь денег меньше, вспоминают реже»

Александр Мостовой ответил на вопрос о своем футбольном прошлом.

– Были ли вы счастливее, чем сейчас, будучи футболистом?

– Несомненно. В то время приходилось беспокоиться только о тренировках и играх, я зарабатывал много денег.

Мне не нужно было ничего больше делать. Потому что я был хорош, все меня любили, я был феноменальным игроком.

Теперь я старше, денег стало меньше и вспоминают меня реже, – ответил бывший игрок «Сельты», «Спартака», «Страсбура» и сборной России в интервью As.