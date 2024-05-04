Экс-вратарь ЦСКА Помазан об Акинфееве: «Игорь поехал бы в Европу, имея хорошее предложение. Зачем ехать, чтобы быть в середине таблицы? Ему хотелось бороться за 1-е место»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Евгений Помазан премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Матч ТВ Футбол

Евгений Помазан считает, что Игорь Акинфеев мог уехать в европейскую лигу.

– Нужно ли российским футболистам пробовать себя в европейских лигах?

– Все зависит от их желаний. Если будут предложения, то у игроков будет карьерный выбор. Если человек хочет добиваться успехов на международных турнирах, доказывать там, то выберет этот вариант.

– При этом можно становиться легендой в России, как, например, Акинфеев…

– Думаю, что в любом случае тот же Акинфеев, ставший легендой в России, поехал бы в Европу, если бы имел хорошее предложение. Игорю наверняка хотелось бороться за первое место.

Зачем куда‑то ехать, чтобы быть в середине таблицы? Конечно, сейчас в условиях отстранения имеет смысл уезжать в другие лиги и пробовать себя там, – сказал бывший вратарь ЦСКА Евгений Помазан.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Удивляет всегда такая риторика - «если ехать, то только в топы». Так у топов и без вас порядок. Ты поедь в середняка и своим вкладом помоги ему прыгнуть выше головы. Обрати на себя внимание, чтобы топ-клуб тебя и взял как усиление до борьбы за 1 место.
+11
-2
+9
Я спартаковец, но Игоря очень уважаю, реально легенда
+6
-3
+3
Все так!
+2
-1
+1
Ответ Peter Parker
А я думал ты танкист
А я думал ты Человек-паук
+4
-3
+1
Ответ Peter Parker
Был такой мужик, он из Аякса уехал в Ювентус, а из Ювентуса в Фулхэм и уже оттуда в Мю. Или вот другой, что через Альбасете и Леванте до Реала и ПСЖ добрался. Ну и уйма других примеров. Сильнейшие всегда поднимаются
"за тем домом... это театр на Таганке!"
+1
0
+1
Ответ Артём Амирджанян
А я думал ты Человек-паук
А я думал сова
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий