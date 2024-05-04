Экс-вратарь ЦСКА Помазан об Акинфееве: «Игорь поехал бы в Европу, имея хорошее предложение. Зачем ехать, чтобы быть в середине таблицы? Ему хотелось бороться за 1-е место»

Евгений Помазан считает, что Игорь Акинфеев мог уехать в европейскую лигу.

– Нужно ли российским футболистам пробовать себя в европейских лигах?

– Все зависит от их желаний. Если будут предложения, то у игроков будет карьерный выбор. Если человек хочет добиваться успехов на международных турнирах, доказывать там, то выберет этот вариант.

– При этом можно становиться легендой в России, как, например, Акинфеев…

– Думаю, что в любом случае тот же , ставший легендой в России, поехал бы в Европу, если бы имел хорошее предложение. Игорю наверняка хотелось бороться за первое место.

Зачем куда‑то ехать, чтобы быть в середине таблицы? Конечно, сейчас в условиях отстранения имеет смысл уезжать в другие лиги и пробовать себя там, – сказал бывший вратарь ЦСКА Евгений Помазан.