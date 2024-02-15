Доходы клубов РПЛ за 2022 финансовый год превысили 1 млрд евро – это 6-й показатель среди европейских лиг

Доходы российских клубов за год превысили 1 миллиард евро.

УЕФА опубликовал отчет, в котором приводятся данные о доходах европейских клубов в 2022 финансовом году.

Совокупный доход клубов Мир РПЛ составил 1,05 миллиарда евро. В сумму входят общие коммерческие доходы клубов (617 млн евро), выплаты от УЕФА (9 млн), доходы от продажи билетов на матчи (59 млн), доходы от телевидения (104 млн) и другие доходы (260 млн).

По этому показателю российская лига заняла 6-е место в Европе: более высокие доходы показали лишь клубы АПЛ (6,453 млрд евро), Ла Лиги (3,33 млрд), Бундеслиги (3,329 млрд), Серии А (2,346 млрд) и Лиги 1 (1,995 млрд).

Общий доход европейских клубов за 2022 финансовый год составил 24 миллиарда евро. Ожидается, что в следующем году этот показатель достигнет отметки в 26 миллиардов.