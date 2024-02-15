Доходы клубов РПЛ за 2022 финансовый год превысили 1 млрд евро – это 6-й показатель среди европейских лиг

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Доходы российских клубов за год превысили 1 миллиард евро.

УЕФА опубликовал отчет, в котором приводятся данные о доходах европейских клубов в 2022 финансовом году. 

Совокупный доход клубов Мир РПЛ составил 1,05 миллиарда евро. В сумму входят общие коммерческие доходы клубов (617 млн евро), выплаты от УЕФА (9 млн), доходы от продажи билетов на матчи (59 млн), доходы от телевидения (104 млн) и другие доходы (260 млн).

По этому показателю российская лига заняла 6-е место в Европе: более высокие доходы показали лишь клубы АПЛ (6,453 млрд евро), Ла Лиги (3,33 млрд), Бундеслиги (3,329 млрд), Серии А (2,346 млрд) и Лиги 1 (1,995 млрд). 

Общий доход европейских клубов за 2022 финансовый год составил 24 миллиарда евро. Ожидается, что в следующем году этот показатель достигнет отметки в 26 миллиардов. 

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30 комментариев
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осталось узнать откуда у клубов коммерческих доходов на 600 млн евро. Или финансирование из бюджета тоже подпадает под коммерческий доход?
+27
-2
+25
Буки нормально так заряжают, а зарабатывают еще больше
+21
-2
+19
Это финансовую отчётность Газпрома сюда включили, как я понимаю?
+18
-5
+13
Ответ <Inter>
осталось узнать откуда у клубов коммерческих доходов на 600 млн евро. Или финансирование из бюджета тоже подпадает под коммерческий доход?
Оно и есть. Коммерческие доходы это спонсоры. В случае РПЛ - почти сплошь бюджет и гос.компании. 100 млн от Газпром-ТВ туда же.
+11
-2
+9
Ответ <Inter>
При таких доходах клубы РПЛ должны быть прибыльными, но что-то этого не видно
так они прибыльны :) но для определенного круга лиц
+7
-1
+6
Доходы это в том числе деньги спонсоров: Газпром, Лукойл, бюджеты регионов... И они бОльшая часть из этого млрд.
+7
-1
+6
Хоть убейте меня, я не верю в эти цифры
+4
-1
+3
При таких доходах клубы РПЛ должны быть прибыльными, но что-то этого не видно
+2
-1
+1
Всё это не отражает объективную картину, большинство компаний заключили спонсорские контракты с клубами РПЛ потому что их попросили об этом( я подозреваю государство), для самих компаний в большинстве своём нет в этом никакого экономического смысла, редкие исключения возможно есть
+2
-1
+1
Ответ <Inter>
осталось узнать откуда у клубов коммерческих доходов на 600 млн евро. Или финансирование из бюджета тоже подпадает под коммерческий доход?
коммерческие доходы = доходы от всех рекламных контрактов (те же буки и т.д.) и другой деятельности клубов (продажа мерча, кейтеринг на стадионе, продажа игроков)
+2
-1
+1
Ответ v1llyDEE
коммерческие доходы = доходы от всех рекламных контрактов (те же буки и т.д.) и другой деятельности клубов (продажа мерча, кейтеринг на стадионе, продажа игроков)
Кейтеринг в рпл? Самому не смешно?
+2
-1
+1
Ответ Wayne Gretzky 99
Кейтеринг в рпл? Самому не смешно?
не знаю, как про другие стадионы, но на стадионе Спартака еду предоставляет кейтеринговая компания
+1
0
+1
Ответ супермяч
Доходы это в том числе деньги спонсоров: Газпром, Лукойл, бюджеты регионов... И они бОльшая часть из этого млрд.
На 24й странице отчёта УЕФА выделены прямые дотации государства/регионов (Other non-commercial revenues) - 260 млн и 25% доходов для России (для сравнения 27% Бельгия, 14% Франция, 9% Италия, 8% Германия, 3% Испания и 1% Англия).

А вот Газпром/Лукойл/Катар фоундашин/что там у МанСити - это типа коммерческие доходы(commercial revenues)
+1
0
+1
А, как там доходы с продажи билетов?
0
0
0
А как Игорек Новиков радовался что:

Границы закрыты
У вас ничего не будет

Что с лицом?:))
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Рекомендую обратить внимание на то, какую долю в доходах занимают билеты (6%). Это к вопросу о том, насколько клубы "зависят’ от болельщиков. А также к вопросу, почему наши ожидания - это наши проблемы.
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И это без еврокубков и доходов от них))
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ну, в общем-то как и ожидалось от наших - "коммерческие доходы в 600 млн. во вражеской валюте" - это чисто продажи футболок без номеров и фамилий, а "другие доходы в размере 200 млн. тех же вражеских копеек" - это пожертвования болельщиков так и не получивших таки фан-айди... получившие фан-айди - принесли в 4 раза меньше доходов... бизнес в РПЛ прям на глазах крепчает, как и наше благосостояние (если повар нам не врет)...
...безымянные доходы у нас как всегда - рулят... кто-то где-то что-то заработал - и прям глаз от суммы не оторвать, а где и как - туман...
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Ответ Wiley Fox
Лютый бред Но после путинского спитча про успехи экономики России ящик Пандоры открыт Государство содержит кучу ненужных никому клубов, в РПЛ в каждом туре судейские скандалы и договорняки Но чеферину Абрамовича все похрен. Он пешка, нарукавный петрушка базарный Фу
жёлуди будешь?
+6
-6
0
Ответ <Inter>
осталось узнать откуда у клубов коммерческих доходов на 600 млн евро. Или финансирование из бюджета тоже подпадает под коммерческий доход?
В полном отчёте(стр 24) есть 260 млн Евро - Other non-commercial revenues - 25% для России( State and municipal subsidies or rebates). (27% для Бельгии и 14% для Франции)

Для Англии/Испании пару процентов, Германия/Италия - 8-9%
+1
-1
0
Ну нормально, ещё не все потеряно, держим уровень и ждём возвращения в Европу...
В Азию переходить точно не нужно...
+8
-8
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