Игорь Шалимов: «В Кубке чрезмерное число матчей, не все на вылет – это лишает турнир зрелищности, команды не могут переварить. Трех игр на вылет весной достаточно»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Игорь Шалимов Факел Краснодар Футбол

Игорь Шалимов раскритиковал формат Фонбет Кубка России.

«На мой взгляд, формула Кубка предполагает чрезмерное количество матчей, которые команды не могут переварить – я не назову ни одной команды, которая бы большинство игр провела основным составом. С учетом логистики, понимаю, в каких условиях находились «Ростов», «Факел» и «Краснодар».

Второй момент – очень много матчей весной, кроме того, не все на вылет – ты проиграл, но все равно идешь дальше, это лишает турнир зрелищности, напряжения. Трех игр весной, на мой взгляд, вполне достаточно – и важно, чтобы они были на вылет», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.

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3 комментария
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Всё верно. Кому нужен кубок, три четверти игр которого не имеют турнирного смысла? Вот, Спартак проиграл Зениту. В результате Зенит играет два матча с ЦСКА, а Спартак - по одному с Динамо и Балтикой. Не уверен, что первое прям сильно легче и выгоднее второго.

Про группы я уж вообще не говорю. Из них гораздо сложнее не выйти, чем выйти. А третье место от первого тоже отличается несильно.
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Шалимов , видимо, так и останется бывшим тренером РПЛ. О болельщиках он так и не научился думать. Ведь, для болельщиков много футбола не бывает, особенно, когда там появляется молодёжь.
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Ответ Алешка Терминатор
Всё верно. Кому нужен кубок, три четверти игр которого не имеют турнирного смысла? Вот, Спартак проиграл Зениту. В результате Зенит играет два матча с ЦСКА, а Спартак - по одному с Динамо и Балтикой. Не уверен, что первое прям сильно легче и выгоднее второго. Про группы я уж вообще не говорю. Из них гораздо сложнее не выйти, чем выйти. А третье место от первого тоже отличается несильно.
Сильно отличается. Это в этом сезоне зачем то сделали так, что вылетевший из пары зенит-цска вылетает совсем. А по нормальной схеме - вылетал бы вниз на победителя балтика-спартак. Итого всегда есть мотивация сохранить себе право на поражение и играть меньше матчей.
Раньше было еще хуже и все топы летали на кубковые выезды полностью вторыми составами, очень важный турнир был конечно
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