Игорь Шалимов: «В Кубке чрезмерное число матчей, не все на вылет – это лишает турнир зрелищности, команды не могут переварить. Трех игр на вылет весной достаточно»

Игорь Шалимов раскритиковал формат Фонбет Кубка России.

«На мой взгляд, формула Кубка предполагает чрезмерное количество матчей, которые команды не могут переварить – я не назову ни одной команды, которая бы большинство игр провела основным составом. С учетом логистики, понимаю, в каких условиях находились « », « » и « ».

Второй момент – очень много матчей весной, кроме того, не все на вылет – ты проиграл, но все равно идешь дальше, это лишает турнир зрелищности, напряжения. Трех игр весной, на мой взгляд, вполне достаточно – и важно, чтобы они были на вылет», – сказал бывший тренер клубов .