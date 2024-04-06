Опубликовано расписание трех туров РПЛ и матчей Кубка России. «Зенит» и «Спартак» проведут ответную игру 17 апреля

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Опубликовано расписание апрельских матчей чемпионата и Кубка России.

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ. 1/2 финала. Вторые матчи

16 апреля (вторник) 

19:30. ЦСКА – «Балтика»

17 апреля (среда)

19:30. «Зенит» – «Спартак» 

Путь регионов. 1/2 финала. Этап 1

17 апреля (среда) 

17:00. «Оренбург» – «Динамо»

17:00. «Урал» – «Ростов».

Мир РПЛ 

25-й тур

19 апреля (пятница)

19:00 «Краснодар» – «Факел»

20 апреля (суббота)

14:00 «Рубин» – «Локомотив»

16:30 «Балтика» – «Крылья Советов»

19:30 ЦСКА – «Ахмат»

21 апреля (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Динамо»

16:15 «Зенит» – «Оренбург»

18:15 «Сочи» – «Урал»

20:30 «Ростов» – «Спартак»

21-й тур

24 апреля (среда)

16:00 «Оренбург» – «Динамо»

18:15 «Пари НН» – «Локомотив»

20:30 «Краснодар» – «Балтика»

20:30 «Зенит» – «Рубин»

25 апреля (четверг)

16:00 «Урал» – «Ростов»

18:15 «Факел» – «Крылья Советов»

20:30 «Ахмат» – «Сочи»

20:30 ЦСКА – «Спартак»

26-й тур

28 апреля (воскресенье)

14:00 «Ахмат» – «Пари НН»

16:15 «Спартак» – «Локомотив»

19:15 «Динамо» – «Зенит»

21:30 «Балтика» – ЦСКА

29 апреля (понедельник)

13:00 «Крылья Советов» – «Краснодар»

15:15 «Рубин» – «Урал»

17:30 «Сочи» – «Факел»

19:45 «Ростов» – «Оренбург».

3 комментария
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Ответ SS_Zenit
Поставить дерби в четверг это гениально! Все для людей,как мы и привыкли!
Поставили бы на среду, что бы это изменило?))
+1
0
+1
Поставить дерби в четверг это гениально!
Все для людей,как мы и привыкли!
+1
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Ответ Александр Анучин
Поставили бы на среду, что бы это изменило?))
Тут речь может быть только про пятницу или выходной день. Это надо было учесть заранее при составлении календаря на сезон
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