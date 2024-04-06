Опубликовано расписание трех туров РПЛ и матчей Кубка России. «Зенит» и «Спартак» проведут ответную игру 17 апреля
Опубликовано расписание апрельских матчей чемпионата и Кубка России.
Путь РПЛ. 1/2 финала. Вторые матчи
16 апреля (вторник)
19:30. ЦСКА – «Балтика»
17 апреля (среда)
19:30. «Зенит» – «Спартак»
Путь регионов. 1/2 финала. Этап 1
17 апреля (среда)
17:00. «Оренбург» – «Динамо»
17:00. «Урал» – «Ростов».
Мир РПЛ
25-й тур
19 апреля (пятница)
19:00 «Краснодар» – «Факел»
20 апреля (суббота)
14:00 «Рубин» – «Локомотив»
16:30 «Балтика» – «Крылья Советов»
19:30 ЦСКА – «Ахмат»
21 апреля (воскресенье)
14:00 «Пари НН» – «Динамо»
16:15 «Зенит» – «Оренбург»
18:15 «Сочи» – «Урал»
20:30 «Ростов» – «Спартак»
21-й тур
24 апреля (среда)
16:00 «Оренбург» – «Динамо»
18:15 «Пари НН» – «Локомотив»
20:30 «Краснодар» – «Балтика»
20:30 «Зенит» – «Рубин»
25 апреля (четверг)
16:00 «Урал» – «Ростов»
18:15 «Факел» – «Крылья Советов»
20:30 «Ахмат» – «Сочи»
20:30 ЦСКА – «Спартак»
26-й тур
28 апреля (воскресенье)
14:00 «Ахмат» – «Пари НН»
16:15 «Спартак» – «Локомотив»
19:15 «Динамо» – «Зенит»
21:30 «Балтика» – ЦСКА
29 апреля (понедельник)
13:00 «Крылья Советов» – «Краснодар»
15:15 «Рубин» – «Урал»
17:30 «Сочи» – «Факел»
19:45 «Ростов» – «Оренбург».
Все для людей,как мы и привыкли!