«Месси был генетически модифицирован, поэтому рядом с его именем должна быть звездочка». Бартон о Лионеле

Джоуи Бартон высказался о влиянии гормона роста на прогресс Лионеля Месси.

«Для меня имя помечено большой звездочкой, потому что он в юном возрасте принимал стероиды и все такое, что способствовало его росту.

Месси был генетически модифицирован в юном возрасте, поэтому рядом с его именем должна быть звездочка. Ему давали гормон роста и всевозможные лекарства, которые помогали ему расти. Насколько я знаю, больше никто этого не делал.

Так что, если бы ему дали расти естественным образом и просто готовили ему жаркое на ужин – или что-то еще, – он не был бы достаточно большим, чтобы в конечном итоге добиться таких результатов», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Сити» в подкасте Common Sense.