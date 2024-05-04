«Месси был генетически модифицирован, поэтому рядом с его именем должна быть звездочка». Бартон о Лионеле

Теги Джоуи Бартон МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Джоуи Бартон высказался о влиянии гормона роста на прогресс Лионеля Месси.

«Для меня имя Месси помечено большой звездочкой, потому что он в юном возрасте принимал стероиды и все такое, что способствовало его росту.

Месси был генетически модифицирован в юном возрасте, поэтому рядом с его именем должна быть звездочка. Ему давали гормон роста и всевозможные лекарства, которые помогали ему расти. Насколько я знаю, больше никто этого не делал.

Так что, если бы ему дали расти естественным образом и просто готовили ему жаркое на ужин – или что-то еще, – он не был бы достаточно большим, чтобы в конечном итоге добиться таких результатов», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Сити» в подкасте Common Sense.

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44 комментария
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Месси мутант, короче. мы, собственно, и не сомневались.
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Гормоны кололись с целью поддерживать ослабевший организм, а не с целью заиметь преимущество над другими.

Ну неужели взрослый человек не способен это понять?
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Ответ Benner
Гормоны кололись с целью поддерживать ослабевший организм, а не с целью заиметь преимущество над другими. Ну неужели взрослый человек не способен это понять?
Не каждому дано понять, что заболевшего ребенка надо лечить.
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Месси сделан в лабораториях, получается
+10
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Все об этом давно говорят. Это факты.
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Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
Месси мутант, короче. мы, собственно, и не сомневались.
Мутант не мутант, а хз,что было бы с него без фармы. Возможно физически выше юниоров не поднялся бы. Но,признаться, этот био проект стоил того,чтобы это видеть.
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Пусть тогда больным детям перестанут помогать?
В чем проблема? Зачем лечить детей с дефицитом гормона роста. Может как в Спарте, сразу в яму таких бросать?
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А еще многих футболистов в детстве кололи всякими прививками от кори, краснухи, дифтерии, коклюша, столбняка и т.д. Есть еще куча заболеваний, которые лечат в детстве, и глупо не лечить ребёнка или заботиться о его нормальной и здоровой жизни наперёд. Но тут оказывается, что гормон роста позволяет играть в футбол на супер уровне, при этом, в тайном проекте ФИФА только Месси участвовал )
Ну а на самом деле, на уровень игры в футбол у большинства футболистов влияют алкоголь, наркота и гулянки, только в худшую сторону, и уж в этом Бартон точно эксперт )
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Бартон? Это кто такой?
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это факт
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У Бартона обострение
То женщины ему жить нормально не дают, то Месси, оказывается, лилипут, который вырос до двух метров)
Самое печальное, что при каждом из этих высказываний находится приличная группа, которая с ним согласна
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Ответ White Buddha
Все об этом давно говорят. Это факты.
Так ему эти лекарства давали для роста) На его футбольные навыки это никак повлиять и не могло. А то тут смотрю многие уверены, что все свои скиллы и футбольный интеллект он тоже от лекарств получил, лол) Там талант от бога, а эти рассказы про гормоны оправдание для бедных.
+5
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А мне кажется, что не употребляй Лео гормоны, ничего бы в его футболе не изменилось.. Был бы просто похлипше.. Ну может выносливость была похуже..

Ибо футбол Лео это поцелуй бога.. Это дар свыше, а потом уже физика, тренировки и трудолюбие..
Большинство его действий на поле всегда требуют минимальной механики, недаром его называют пешеходом.. Так что тут с Бартоном я не согласен..
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+3
Ответ Танцуй Вини
Мутант не мутант, а хз,что было бы с него без фармы. Возможно физически выше юниоров не поднялся бы. Но,признаться, этот био проект стоил того,чтобы это видеть.
вот он, проект американских биолабораторий.
а вы всё: гуси-гуси...
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Ну, учитывая, что Месси активно пичкали гормонами роста, то слава формально верные.
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Ответ Танцуй Вини
Мутант не мутант, а хз,что было бы с него без фармы. Возможно физически выше юниоров не поднялся бы. Но,признаться, этот био проект стоил того,чтобы это видеть.
Я бы посмотрел на спорт без запрета стероидов, это неизбежная веха в эволюции спорта
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ну естественно. Он же благодаря этому гормону стал 2 метровым и получил конкурентное преимущество))))
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Многолетний прием гормона роста гарантированно дает одному человеку неоспоримое преимущество в физическом плане перед "чистыми" спортсменами, куда большее, чем мельдоний.
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Базтон
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Ответ Танцуй Вини
Мутант не мутант, а хз,что было бы с него без фармы. Возможно физически выше юниоров не поднялся бы. Но,признаться, этот био проект стоил того,чтобы это видеть.
Биомутанты бегают по пустыне.
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Все по фактам, я об этом уже 15 лет пишу
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Что же , другие так не колятся . Если Лео таким вышел . Бартон есть Бартом .Мужики 40 лет зарабатывает ртом !
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Ответ 5t1ck
Я бы посмотрел на спорт без запрета стероидов, это неизбежная веха в эволюции спорта
А смысл? Это как матчи между шахматными программами смотреть.
Или современную Ф1.
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Ответ oka79410
Месси сделан в лабораториях, получается
Боевой комар
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Мне одному кажется, что все-таки для такого заявления нужно что-то побольше чем «давали стероиды и все такое»?
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Ответ neoline099
Так ему эти лекарства давали для роста) На его футбольные навыки это никак повлиять и не могло. А то тут смотрю многие уверены, что все свои скиллы и футбольный интеллект он тоже от лекарств получил, лол) Там талант от бога, а эти рассказы про гормоны оправдание для бедных.
Да кому ты объясняешь)
Они не понимают, что если бы гормон роста как-то влиял на футбольные скиллы, то в каждой академии бы уже всех обкалывали им с ног до головы
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Согласен. Это всё равно что Жох в армрестлинге.
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Ответ leon01
Бартон? Это кто такой?
Алкаш, почти уголовник, которого большая часть комментаторов почему то поддерживают когда он наезжает на женский футбол, а тут почему то перестали
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