«Месси был генетически модифицирован, поэтому рядом с его именем должна быть звездочка». Бартон о Лионеле
Джоуи Бартон высказался о влиянии гормона роста на прогресс Лионеля Месси.
«Для меня имя Месси помечено большой звездочкой, потому что он в юном возрасте принимал стероиды и все такое, что способствовало его росту.
Месси был генетически модифицирован в юном возрасте, поэтому рядом с его именем должна быть звездочка. Ему давали гормон роста и всевозможные лекарства, которые помогали ему расти. Насколько я знаю, больше никто этого не делал.
Так что, если бы ему дали расти естественным образом и просто готовили ему жаркое на ужин – или что-то еще, – он не был бы достаточно большим, чтобы в конечном итоге добиться таких результатов», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Сити» в подкасте Common Sense.
Ну неужели взрослый человек не способен это понять?
В чем проблема? Зачем лечить детей с дефицитом гормона роста. Может как в Спарте, сразу в яму таких бросать?
Ну а на самом деле, на уровень игры в футбол у большинства футболистов влияют алкоголь, наркота и гулянки, только в худшую сторону, и уж в этом Бартон точно эксперт )
То женщины ему жить нормально не дают, то Месси, оказывается, лилипут, который вырос до двух метров)
Самое печальное, что при каждом из этих высказываний находится приличная группа, которая с ним согласна
Ибо футбол Лео это поцелуй бога.. Это дар свыше, а потом уже физика, тренировки и трудолюбие..
Большинство его действий на поле всегда требуют минимальной механики, недаром его называют пешеходом.. Так что тут с Бартоном я не согласен..
а вы всё: гуси-гуси...
Или современную Ф1.
Они не понимают, что если бы гормон роста как-то влиял на футбольные скиллы, то в каждой академии бы уже всех обкалывали им с ног до головы