Защитник «Майами» Вейгандт о Месси: «Когда Лео с нами, каждая команда играет против нас так, будто это финал»

Марсело Вейгандт рассказал, как соперники реагируют на Лионеля Месси.

«Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллс» в субботу.

«Мы ждем от соперника, что они будут играть с той же интенсивностью. Когда Лео с нами, каждая команда играет против нас так, будто это финал.

И мы должны играть каждую игру как финал, если хотим добиться цели. Команда выглядит хорошо, мы довольны и усердно работаем всю неделю», – сказал защитник «Интер Майами» .

Месси – игрок месяца в МЛС. У форварда «Интер Майами» 6+4 в 4 апрельских матчах