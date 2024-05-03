Защитник «Майами» Вейгандт о Месси: «Когда Лео с нами, каждая команда играет против нас так, будто это финал»

Теги МЛС Нью-Йорк Ред Буллс Лионель Месси Интер Майами Марсело Вейгандт Футбол

Марсело Вейгандт рассказал, как соперники реагируют на Лионеля Месси.

«Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллс» в субботу.

«Мы ждем от соперника, что они будут играть с той же интенсивностью. Когда Лео с нами, каждая команда играет против нас так, будто это финал.

И мы должны играть каждую игру как финал, если хотим добиться цели. Команда выглядит хорошо, мы довольны и усердно работаем всю неделю», – сказал защитник «Интер Майами» Марсело Вейгандт.

Месси – игрок месяца в МЛС. У форварда «Интер Майами» 6+4 в 4 апрельских матчах 

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2 комментария
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Так лучше его тогда убрать.
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Ответ гилберт
Так лучше его тогда убрать.
Это глупо, но смешно)
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