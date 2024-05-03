Мартино о Месси на позиции девятки: «Он не только величайший игрок в мире, но еще и отличный бомбардир. Это прекрасный вариант для нас»

Херардо Мартино высказался о роли Лионеля Месси на поле.

«Мы говорили о том, что будет играть на позиции девятки, и я думаю, что появление Лео в этих участках поля – прекрасный вариант для нас. Он не истощает себя постоянным движением, не то чтобы он не мог этого делать, он может перемещаться по полю куда захочет, но мы не должны лишать себя его участия в заключительной фазе.

Помимо того, что он величайший игрок в мире, он еще и отличный бомбардир. Поэтому нам нужно постараться находить его в разных фазах игры. Если он будет участвовать в каждой стадии нашей атаки, у нас будет больше возможностей», – сказал главный тренер « » Херардо Мартино перед игрой с «Нью-Йорк Ред Буллс».

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