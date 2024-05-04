Генменеджер «Майами» о Месси: «Величайший спортсмен всех времен. Все равно что смотреть, как играет Тайгер Вудс, как плавает Майкл Фелпс, как бегает Усэйн Болт»

Теги Майкл Джордан МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Сборная Аргентины по футболу Майкл Фелпс Тайгер Вудс Усэйн Болт Том Брэди Интер Майами Хорхе Мас Футбол

Генменеджер «Интер Майами» считает Лионеля Месси величайшим спортсменом.

– До Месси Бекхэм тоже открыл много дверей?

– Да, но он не играет. Уровень влияния был другой, как и у нашего владельца Хорхе Маса.

Конечно, все помогает, но мы говорим о величайшем игроке всех времен. Это все равно что сказать, что вы видели, как играет Тайгер Вудс, как плавает Майкл Фелпс, как бегает Усэйн Болт, или наблюдаете за Майкл Джорданом или Томом Брэди.

Мы – современники того, что происходит здесь и сейчас. Каждые выходные он играет в Америке в МЛС. Мы говорим о величайшем спортсмене всех времен, который активен и играет, – заявил Хавьер Асенси.

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8 комментариев
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Это все равно что увидеть как ноет на гвардиолу должун)
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Ответ Гусеконь
а если бы Роналду приехал, то точно такие же речи были бы
Не было бы иначе задавались бы вопросы, а почему не самого успешного, не самого титулованного, не самого результативного игрока кто то называет величайшим.
И главное не Чемпиона Мира.
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Дзюбы не хватает в его списке.
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а если бы Роналду приехал, то точно такие же речи были бы
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Как Мостовой чеканит.
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Это все равно что сказать, что вы видели, как играет Гарет Бэйл, как плавает Александр Соболев, как бегает Станислав Черчесов, или наблюдаете за Федором Смоловым
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Фелпс вроде закончил,а Болт завершил карьеру проиграв последний забег.
держи в курсе
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