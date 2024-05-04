Генменеджер «Интер Майами»: «С приходом Месси наш бюджет вырос с 60 млн до 130, в этом году ожидаю 200 млн. Лео выводит вас на новый уровень»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу бизнес Интер Майами деньги Футбол

Генменеджер «Интер Майами» рассказал, как Лионель Месси повлиял на бюджет клуба.

«Лео выводит вас на новый уровень. Однако растет и уровень запросов к партнерам. Мы очень довольны нашим положением, гордимся командой и проделанной работой. Остается только развиваться.

С приходом Месси мы прошли путь от команды с бюджетом в размере 60 с лишним миллионов до 125 или 130 миллионов. В этом году, как я ожидаю, наши обороты составят 200 млн или больше. Это огромная сумма, учитывая временный стадион», – заявил Хавьер Асенси после заключения соглашения с Visa.

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12 комментариев
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Мы сюда пришли не в Скруджа Макдака играть! (Во все тяжкие)
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Лео приносит прибыль.
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Оборот и прибыль так то разные вещи. Вот медийность клуба и в целом лиги выросла, это факт
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Может он про зарплатный бюджет
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назначьте Ташуева, вырастит до 500 млн
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Ответ Этот Райола хочет денег
Оборот и прибыль так то разные вещи. Вот медийность клуба и в целом лиги выросла, это факт
Даже если взять ЗП, то это вплюс. Если показатель действительно будет 200 - то это уже больше, чем Зенит. Если не ошибаюсь, то бюджеты остальных РПЛ грандов - около 100+-
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Ответ Demyan Grachev
Да уж,Барселону развил,до сих пор в долгах))
Херню сморозил и рад…
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Ответ Oliver Kromwel
Скорее всего, речь про зарплату. Там на одного Месси уходит 90% бюджета клуба
Если могут себе позволить, почему нет?
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