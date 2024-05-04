Генменеджер «Интер Майами»: «С приходом Месси наш бюджет вырос с 60 млн до 130, в этом году ожидаю 200 млн. Лео выводит вас на новый уровень»

Генменеджер «Интер Майами» рассказал, как Лионель Месси повлиял на бюджет клуба.

«Лео выводит вас на новый уровень. Однако растет и уровень запросов к партнерам. Мы очень довольны нашим положением, гордимся командой и проделанной работой. Остается только развиваться.

С приходом мы прошли путь от команды с бюджетом в размере 60 с лишним миллионов до 125 или 130 миллионов. В этом году, как я ожидаю, наши обороты составят 200 млн или больше. Это огромная сумма, учитывая временный стадион», – заявил Хавьер Асенси после заключения соглашения с Visa.