Штефан Эффенберг: «Приход Мбаппе не сделает «Реал» непобедимым. Все думали, что Гвардиола будет выигрывать ЛЧ с «Ман Сити» каждый год, но у него пока всего один титул»

Штефан Эффенберг высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

– [В «Реал»] вскоре еще придет Мбаппе.

– Уверены?

– Все на это указывает.

– Что ж, в таком случае начнется новая эра. Но конкуренты не дремлют. «Бавария», « » и компания по-прежнему будут существовать.

« » будет фаворитом во всех турнирах, но приход не сделает их непобедимыми. Когда Пеп пришел в «Сити», все предполагали, что он будет выигрывать чемпионов каждый год, но на данный момент у него всего один титул, – сказал бывший полузащитник «Баварии».