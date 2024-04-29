Штефан Эффенберг: «Приход Мбаппе не сделает «Реал» непобедимым. Все думали, что Гвардиола будет выигрывать ЛЧ с «Ман Сити» каждый год, но у него пока всего один титул»
Штефан Эффенберг высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».
– [В «Реал»] вскоре еще придет Мбаппе.
– Уверены?
– Все на это указывает.
– Что ж, в таком случае начнется новая эра. Но конкуренты не дремлют. «Бавария», «Сити» и компания по-прежнему будут существовать.
«Мадрид» будет фаворитом во всех турнирах, но приход Мбаппе не сделает их непобедимыми. Когда Пеп Гвардиола пришел в «Сити», все предполагали, что он будет выигрывать Лигу чемпионов каждый год, но на данный момент у него всего один титул, – сказал бывший полузащитник «Баварии».