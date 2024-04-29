Штефан Эффенберг: «Приход Мбаппе не сделает «Реал» непобедимым. Все думали, что Гвардиола будет выигрывать ЛЧ с «Ман Сити» каждый год, но у него пока всего один титул»

Теги ПСЖ Манчестер Сити Реал Мадрид Штефан Эффенберг лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Килиан Мбаппе Футбол

Штефан Эффенберг высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

– [В «Реал»] вскоре еще придет Мбаппе.

– Уверены?

– Все на это указывает.

– Что ж, в таком случае начнется новая эра. Но конкуренты не дремлют. «Бавария», «Сити» и компания по-прежнему будут существовать.

«Мадрид» будет фаворитом во всех турнирах, но приход Мбаппе не сделает их непобедимыми. Когда Пеп Гвардиола пришел в «Сити», все предполагали, что он будет выигрывать Лигу чемпионов каждый год, но на данный момент у него всего один титул, – сказал бывший полузащитник «Баварии». 

10 комментариев
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Помоему хороший союз получится у Реала и Мбаппе.
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Если Мбаппе гарантировал бы непобедимость, ПСЖ давно уже были бы обладателем кубка лиги чемпионов
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Ответ Yobo
В том-то и дело что каждый год Пеп выигрывает чемпионаты а вот в ЛЧ дела у него обстоят иначе.
Если б Реал не выпадал сити так часто в ЛЧ,то Гвардиола почти каждый год брал б этот трофей)
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Ответ Олег25
Помоему хороший союз получится у Реала и Мбаппе.
Или грандиозный скандал. Если у игрока не идет - Перес кормит его прессе
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Ответ Олег25
Помоему хороший союз получится у Реала и Мбаппе.
Ну надо ещё дождаться лета
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