Дмитрий Аленичев предположил, что «Зенит» станет чемпионом Мир РПЛ.

«Со стороны видно, что бразильцы не те, которые были раньше, не играют на максимуме. Может быть, пресытились победами после пяти чемпионств подряд. Хотя мне непонятно, как профессиональный футболист может пресытиться победами.

Думаю, что Семак и руководство сделали серьезные выводы, поэтому предполагаю, что они больше не дадут шансов « ». Хотя все может случиться», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

На данный момент « » занимает первую строчку в турнирной таблице Мир , набрав 50 баллов в 26 матчах. «Краснодар» набрал также 50 очков в 26 играх и занимает второе место в турнирной таблице, уступая команде тренера по дополнительным показателям.