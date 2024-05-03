Аленичев о «Зените»: «Бразильцы не играют на максимуме – пресытились победами, может. Но Семак сделал выводы, «Краснодару» они больше шансов не дадут»

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Дмитрий Аленичев предположил, что «Зенит» станет чемпионом Мир РПЛ.

«Со стороны видно, что бразильцы не те, которые были раньше, не играют на максимуме. Может быть, пресытились победами после пяти чемпионств подряд. Хотя мне непонятно, как профессиональный футболист может пресытиться победами.

Думаю, что Семак и руководство сделали серьезные выводы, поэтому предполагаю, что они больше не дадут шансов «Краснодару». Хотя все может случиться», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

На данный момент «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 50 баллов в 26 матчах. «Краснодар» набрал также 50 очков в 26 играх и занимает второе место в турнирной таблице, уступая команде тренера Сергея Семака по дополнительным показателям.

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8 комментариев
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4 чемпионства только у Сантоса из бразильцев.У остальных меньше.
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Да СНГ сейчас не до чемпионата . Сейчас бы игру выстроить с новым тренером , а летом укреплять состав и переподписывать .
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И вообще на моём багаже Спартак чемпионом стал!
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на багаже Малкома... одним словом
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Краснодар сам не готов этими шансами воспользоваться.
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Откуда тебе знать нострадамус?
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