Ромарио об Эндрике: «Ему предстоит долгий путь, чтобы догнать Ромарио, сравнивать слишком рано. От него можно многого ждать в будущем, мне нравится наблюдать за ним и Роке»

Теги Джо Коул Сборная Бразилии по футболу Барселона Реал Мадрид Ла Лига Ромарио Эндрик Витор Роке Футбол

Ромарио отреагировал на сравнения Эндрика с собой.

Ранее экс-игрок сборной Англии Джо Коул в эфире Channel 4 высказался об игре 17-летнего форварда «Палмейраса», принадлежащего «Реалу»: «Что-то в нем напоминает Ромарио – его телосложение, то, как он держит мяч».

«Ему еще предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать Ромарио. Слишком рано сравнивать, особенно со мной.

Он отличный нападающий, от которого можно многого ожидать в будущем. Я очень надеюсь, что Эндрик сможет стать основным игроком или одним из основных. Я также верю в Витора Роке, который сейчас играет за «Барселону». Мне очень нравится наблюдать за игрой этих двух футболистов», – сказал экс-форвард сборной Бразилии в интервью ESPN.

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24 комментария
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По факту ещё не один ни другой ничего не показали, и рассуждать можно будет только тогда когда кто-то из них завоюет себе место в составе какого-нибудь гранда, а пока же сплошной пиар...
+17
-5
+12
Ответ meringue
По факту ещё не один ни другой ничего не показали, и рассуждать можно будет только тогда когда кто-то из них завоюет себе место в составе какого-нибудь гранда, а пока же сплошной пиар...
понятное дело, что пиарщики свой хлеб не зря едят, но вот забивает парень второму гранду подряд - и что теперь молчать про это ??
по факту к каждой новости про молодых критику пишут, а то что сейчас век соц сетей и мгновенных инфоповодов забывают
+10
-1
+9
Мягенько так опустил, эстетично)
+11
-5
+6
Ответ Алексей Алекс
Ромарио крутой был, но он даже не в одну часть фифы не попал)))
до зубастика помню феереил жестко на чм 94
+4
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+4
Ответ nurikkkk
Подтянул Роке что бы того не обидеть)))) Роке то и в этой полурезервной Барсе даже в основу не проходит.... И в сборную вообще не вызывается)))
Ну далеко не факт что Эндрик в Реале вначале будет в основе, тем более если Мбаппе придет
+4
0
+4
Помню такого игрока Ромарио, крутой был,
ну а этого не знаю
+3
0
+3
Ответ Подкат Пенальтьевич
Херня этот Эндрик, Роке круче
Которого даже в сборную не вызывают?))))
+3
-1
+2
Ответ as009595@icloud.com
Ну далеко не факт что Эндрик в Реале вначале будет в основе, тем более если Мбаппе придет
Он в основе точно не будет...Реал молодых очень аккуратно подводит к основе.
Ему не нужны всякие Фати, Педри и Гави...которые от нынешних нагрузок из лазарета не вылезают.
+3
-1
+2
Подтянул Роке что бы того не обидеть))))
Роке то и в этой полурезервной Барсе даже в основу не проходит....
И в сборную вообще не вызывается)))
+2
-1
+1
Ответ Barsenoga
Ромарио и роке это воспитаники и легенды моей барсеноны а эндрук уже свернул нетуда его участь та же самая что у игуаина и робиньи слишком много пиара и завершение карьеры в 20 лет.
Что говорят врачи, есть надежда?
+1
0
+1
Ответ Классный руководитель
Помню такого игрока Ромарио, крутой был, ну а этого не знаю
Я вперые увидел Ромарио на Олимпиаде в Корее в 1988м - по итогам он стал лучшим бомбардиром. Но вряд-ли многие считали его "крутым" игроком и хорошо знали после 2х первых игр. (И в Европу он перешёл уже после Олимпиады).

Так что все когда-то начинают ;)
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Ромарио правильно говорит про Эндрика - ему еще нужно подрасти - только потом его заберет Реал и только там он сможет доказать и показать свои способности..
Ну а Витор Роке только начинает делать первые шаги в Барселоне - и только следующий сезон будет показателен - прав был Деку или нет:))
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Пока авансы.
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Ромарио никогда не умел достойно оценивать других игроков. Он же сам себя превозносит до уровня Пеле, а значит рядом с ним тоже никто не может стоять. Хотя по мне зубастик и Ронни были лучше него, но он отказывается признавать это
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Ответ Barsenoga
Ромарио и роке это воспитаники и легенды моей барсеноны а эндрук уже свернул нетуда его участь та же самая что у игуаина и робиньи слишком много пиара и завершение карьеры в 20 лет.
В корне неверное суждение. Барселону и Кройфа я воспитал,до меня они были уровнем Эспаньола
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Ответ rusik krasav4ik
понятное дело, что пиарщики свой хлеб не зря едят, но вот забивает парень второму гранду подряд - и что теперь молчать про это ?? по факту к каждой новости про молодых критику пишут, а то что сейчас век соц сетей и мгновенных инфоповодов забывают
Та я не против, но чтобы не сыграло в злую шутку это с ним. По факту какого-то футбола от него я не увидел за 2 матча, единственное что понравилось так это его напор и футбольная злость, этого у парня не отнять.
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