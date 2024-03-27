Ромарио об Эндрике: «Ему предстоит долгий путь, чтобы догнать Ромарио, сравнивать слишком рано. От него можно многого ждать в будущем, мне нравится наблюдать за ним и Роке»

Ромарио отреагировал на сравнения Эндрика с собой.

Ранее экс-игрок сборной Англии Джо Коул в эфире Channel 4 высказался об игре 17-летнего форварда «Палмейраса», принадлежащего « »: «Что-то в нем напоминает – его телосложение, то, как он держит мяч».

«Ему еще предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать Ромарио. Слишком рано сравнивать, особенно со мной.

Он отличный нападающий, от которого можно многого ожидать в будущем. Я очень надеюсь, что сможет стать основным игроком или одним из основных. Я также верю в , который сейчас играет за «Барселону». Мне очень нравится наблюдать за игрой этих двух футболистов», – сказал экс-форвард сборной в интервью ESPN.