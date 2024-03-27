Ромарио об Эндрике: «Ему предстоит долгий путь, чтобы догнать Ромарио, сравнивать слишком рано. От него можно многого ждать в будущем, мне нравится наблюдать за ним и Роке»
Ромарио отреагировал на сравнения Эндрика с собой.
Ранее экс-игрок сборной Англии Джо Коул в эфире Channel 4 высказался об игре 17-летнего форварда «Палмейраса», принадлежащего «Реалу»: «Что-то в нем напоминает Ромарио – его телосложение, то, как он держит мяч».
«Ему еще предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать Ромарио. Слишком рано сравнивать, особенно со мной.
Он отличный нападающий, от которого можно многого ожидать в будущем. Я очень надеюсь, что Эндрик сможет стать основным игроком или одним из основных. Я также верю в Витора Роке, который сейчас играет за «Барселону». Мне очень нравится наблюдать за игрой этих двух футболистов», – сказал экс-форвард сборной Бразилии в интервью ESPN.
по факту к каждой новости про молодых критику пишут, а то что сейчас век соц сетей и мгновенных инфоповодов забывают
ну а этого не знаю
Ему не нужны всякие Фати, Педри и Гави...которые от нынешних нагрузок из лазарета не вылезают.
Роке то и в этой полурезервной Барсе даже в основу не проходит....
И в сборную вообще не вызывается)))
Так что все когда-то начинают ;)
Ну а Витор Роке только начинает делать первые шаги в Барселоне - и только следующий сезон будет показателен - прав был Деку или нет:))