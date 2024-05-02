Роке хочет остаться в «Барсе» и не собирается в аренду. Хави не рассчитывает на форварда (Санти Овалье)

Витор Роке надеется остаться в «Барселоне».

Как сообщает журналист Cadena SER Санти Овалье, нападающий хочет быть в команде в следующем сезоне. Он не рассматривает вариант с арендой.

У него низкая зарплата, и главная проблема бразильца заключается в том, что Хави, главный тренер «блауграны», на него не рассчитывает.

В текущем сезоне провел 11 игр в и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.