Роке хочет остаться в «Барсе» и не собирается в аренду. Хави не рассчитывает на форварда (Санти Овалье)

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Витор Роке Футбол

Витор Роке надеется остаться в «Барселоне».

Как сообщает журналист Cadena SER Санти Овалье, нападающий хочет быть в команде в следующем сезоне. Он не рассматривает вариант с арендой.

У него низкая зарплата, и главная проблема бразильца заключается в том, что Хави, главный тренер «блауграны», на него не рассчитывает.

В текущем сезоне Роке провел 11 игр в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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42 комментария
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Погодите, он же чуть ли не спасителем и суперзвездой приходил.
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Welcome to the company: Кркич, Фати, Пуч, Мориба
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Господи, а разговоров-то было
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Вообще странное решение. Если тренер не хотел игрока, зачем тогда Лапорта и его свита его покупали? Столько дифирамбов пели, а в итоге те же воспитанники Лопес или Гиу поинтереснее выглядят.
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А ведь могли 40 миллионов, выплаченные за парня, потратить на опорника. Сумбурнейший трансфер в погоне за новым Неймаром, Винисиусом и т.д.
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+14
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Welcome to the company: Кркич, Фати, Пуч, Мориба
Жесть, ты выдал такую несвязную кучу: один не справился с психологией, второго жёстко сломали, а он до кучи не оперировался (хотя ему всё ещё 21), ленивый мелкий рас3.14дяй и шоколадка с жадным агентом на ушах. Но зато благодаря такой куче наконец-то появился шулер со своей «аналитикой»🤓
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Ответ deadjoker
Погодите, он же чуть ли не спасителем и суперзвездой приходил.
Лучше Эндрика и чуть ли не Винисиуса с Родриго))
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+5
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий скрыт
Ну справедливости ради Эдегор в итоге стал оч хорошим футболистом
+6
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+5
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий скрыт
Их хотя бы не выкидывали спустя полгода после трансфера и громких слов)
Гюлер, кстати, полсезона травмирован был, а в последней игре положил победный в гостях «Сосьедаду», но об этом умолчим😉
+9
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+4
Ответ deadjoker
Погодите, он же чуть ли не спасителем и суперзвездой приходил.
65 миллионов на ветер 😎
+6
-2
+4
Вполне подходит для ротации, у барсы где-то десяток сильных форвардов припрятан, чтобы отказываться? Левандовски либо уйдёт, либо уже не будет тянуть, а больше никого.
+4
0
+4
Ответ corazon blanco
Вообще странное решение. Если тренер не хотел игрока, зачем тогда Лапорта и его свита его покупали? Столько дифирамбов пели, а в итоге те же воспитанники Лопес или Гиу поинтереснее выглядят.
это следствие бардака, который происходит в клубе
+5
-2
+3
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А кого выкидывали «через полгода после трансфера», Женечка? Или ты решила принять за истину фантазии какого-то НН, потому что это приятные твоему сливочному уху фантазии?🤓 Гюлера ведь так пиарили и хохотали, что увели «нереального турецкого топаря» у Барселоны (спасибо, кстати, благодаря этому раскрылся Ямаль), а теперь гордитесь победным голом против Сосьедада за весь сезон. Круто, чё🤓
Во-первых, я мужского рода, у меня в профиле об этом написано, а во-вторых, ещё раз: Гюлер был травмирован полсезона. Учитывая возраст, сумасшедшую конкуренцию в центре поля, конечно, ему трудно пока пройти в железную основу, но про него никто не говорил, что на него не рассчитывают вообще) Да, голом горжусь, +1 шаг к чемпионству
+6
-3
+3
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Женя, учитывая твою эмоциональную нестабильность (от ванильной радости до истерики и бросания на всех подряд в комментах), твой род под вопросом. Во-вторых, ну, так Гюлера чуть ли не на Месси 2.0 тянули перед сезоном и издевались над Барсой, потому что «увели турецкий бриллиант» (ор, хоть один турок когда-то заиграл на топ-уровне чуть подольше, чем на 1-2 сезона? Немецкие не в счёт). А он оказался не бриллиантом, а хрусталём, который отсидел весь сезон и наконец-то забил против РС. Такой пафос, «шаг к чемпионству». Ну, не было бы гола, ты бы сказала, что он чемпионскую атмосферу настраивал в команде, нажаривая кебабы, как Джанаев у Черчесова. Я ведь тебя как облупленную знаю🤓 Условный Матьё из Барсы 14/15 по твоей логике на уровне Беккенбауэра, потому что забил парочку победных и реально решающих голов (потому что такого отрыва не было плюс гол в кубке)? P.S. «Ненужный» Роке после «весны-осень» (полтора сезона уже у него идёт) успел двушку положить при всех запоротых моментах и мизере времени. Ну да, ну да, куда бразильскому крестьянину до турецкого дворянина🤓
Поговорим, когда научишься уважительно… ну или хотя бы нормально относиться к собеседнику и определять гендер человека. И перестанешь писАть, как малолетка, лишь бы задеть человека. Дёшево это всё
+4
-2
+2
Ответ Владимир Владимирович
В Реал надо было, там молодые бразилы хорошо раскрываются, Барсе только готовых подавай, таких как Роналдиньо и Неймар
Мадрид уже купил пока такого же кота в мешке - Эндрика. Посмотрим, что из него выйдет. Надеюсь Джуни Калафат не промахнулся.
+5
-3
+2
Ответ JENNINGS
Их хотя бы не выкидывали спустя полгода после трансфера и громких слов) Гюлер, кстати, полсезона травмирован был, а в последней игре положил победный в гостях «Сосьедаду», но об этом умолчим😉
А кого выкидывали «через полгода после трансфера», Женечка? Или ты решила принять за истину фантазии какого-то НН, потому что это приятные твоему сливочному уху фантазии?🤓
Гюлера ведь так пиарили и хохотали, что увели «нереального турецкого топаря» у Барселоны (спасибо, кстати, благодаря этому раскрылся Ямаль), а теперь гордитесь победным голом против Сосьедада за весь сезон. Круто, чё🤓
+5
-3
+2
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А типа форвард на вырост Барсе не нужен был, да? Лучше было подождать, пока Лёва окончательно не врастёт корнями в поле, и потом бегать в суматохе, вываливая по сотену за условных осимхенов🤓
Мадрид прошлым летом в суматохе после неожиданного ухода Бензема арендовал Хоселу за 1млн евро за год (и з/п где-то такая же - и вроде все довольны ). Хотя мог и 100млн за условного Осхимена выложить - но не захотел ;)

Плохо, что Барса в сложных финансовых условиях продолжает раскидываться деньгами :(
+3
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+2
Ответ jwbmwbqvih
Не удивлюсь,если это стремление то же купить звезду. Перес купил Эндрика,который уже за сборную забивает. Ну и Лапорта то же нашёл вундеркинда.
Так все так и есть. Барселона и Мадрид всегда соперничают в громких трансферах. Эта как гонка вооружений между СССР и Штатами в годы холодной войны. Интересно, чем будет крыть Лапорта переход Мбаппе? Ведь на этом поле тоже нужно отвечать.
+2
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+1
Это еще год на мертвого поляка смотреть ?😳
+1
0
+1
крутое вложение денег от Барсы. Игрок на которого тренер не рассчитывает
+2
-1
+1
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Женя, учитывая твою эмоциональную нестабильность (от ванильной радости до истерики и бросания на всех подряд в комментах), твой род под вопросом. Во-вторых, ну, так Гюлера чуть ли не на Месси 2.0 тянули перед сезоном и издевались над Барсой, потому что «увели турецкий бриллиант» (ор, хоть один турок когда-то заиграл на топ-уровне чуть подольше, чем на 1-2 сезона? Немецкие не в счёт). А он оказался не бриллиантом, а хрусталём, который отсидел весь сезон и наконец-то забил против РС. Такой пафос, «шаг к чемпионству». Ну, не было бы гола, ты бы сказала, что он чемпионскую атмосферу настраивал в команде, нажаривая кебабы, как Джанаев у Черчесова. Я ведь тебя как облупленную знаю🤓 Условный Матьё из Барсы 14/15 по твоей логике на уровне Беккенбауэра, потому что забил парочку победных и реально решающих голов (потому что такого отрыва не было плюс гол в кубке)? P.S. «Ненужный» Роке после «весны-осень» (полтора сезона уже у него идёт) успел двушку положить при всех запоротых моментах и мизере времени. Ну да, ну да, куда бразильскому крестьянину до турецкого дворянина🤓
Закрыла-таки ответы, поэтому сюда:

Так гендер или пол? Ты уж определись. А свои критерии я чётко описал, весь сайт тебя знает как изменчивую натуру: сладкоречивую булочку (в хорошем настроении) и злую фурию (в плохом). Даже коразон в своих деепричастных морях не изменяет себе и не мечется эмоционально, как ты. По сабжу ответить нечего, ещё и ответы закрыла🤓✌️
+3
-3
0
Ответ JENNINGS
Во-первых, я мужского рода, у меня в профиле об этом написано, а во-вторых, ещё раз: Гюлер был травмирован полсезона. Учитывая возраст, сумасшедшую конкуренцию в центре поля, конечно, ему трудно пока пройти в железную основу, но про него никто не говорил, что на него не рассчитывают вообще) Да, голом горжусь, +1 шаг к чемпионству
Комментарий удален модератором
Ответ Латерали Васс и Меле
Вполне подходит для ротации, у барсы где-то десяток сильных форвардов припрятан, чтобы отказываться? Левандовски либо уйдёт, либо уже не будет тянуть, а больше никого.
Да сейчас будут тонны рассуждений «журналистов» из-под каждого придорожного куста. Роке после повреждения и весны-осень всё равно появлялся сходу, даже парочку забил и теперь надо ждать полноценной предсезонки.
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Ответ aceyourfriendbro
Молодой нападающий для конкуренции с Робертом (а может и для его замены) нужен, несомненно. Вот только проблема в том, что молодого и перспективного купили не за две копейки, а за приличную сумму, а по итогу он якобы и не нужен Хави.
А что поделать, рынок перегрет настолько, что даже янгстеры уходят за 50+ (посмотри на чемпионат Франции или Португалии, где «разводят» условных Челси на соточки). Особенно бразильский, где молодых игроков топ-клубы ведут чуть ли не с перинатальных центров. А то, что он якобы не нужен - пока что фантазии журналюг. Роке отыграл весну-осень и под конец ещё и получал повреждения. Надо его заставлять доигрывать полтора сезона в новом темпе, ритме, тактике? Нужно ждать лета и нормальной предсезонки.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
А типа форвард на вырост Барсе не нужен был, да? Лучше было подождать, пока Лёва окончательно не врастёт корнями в поле, и потом бегать в суматохе, вываливая по сотену за условных осимхенов🤓
Молодой нападающий для конкуренции с Робертом (а может и для его замены) нужен, несомненно. Вот только проблема в том, что молодого и перспективного купили не за две копейки, а за приличную сумму, а по итогу он якобы и не нужен Хави.
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Ответ corazon blanco
А я не сравнивал в игровом плане. Я сравниваю только то, что эти трансферы похожи. Оба два восходящих вундеркинда, оба приобретены за большие деньги. У Роке пока не задалась карьера, посмотрим, чем ответи Эндрик.
Эндрик уже за сборную на уэмбли забивал. И в цене вырос.
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Ответ Дядя ТУРА
Сравнить эндрика и роке это надо додуматься
А я не сравнивал в игровом плане. Я сравниваю только то, что эти трансферы похожи. Оба два восходящих вундеркинда, оба приобретены за большие деньги. У Роке пока не задалась карьера, посмотрим, чем ответи Эндрик.
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0
0
Ответ corazon blanco
Мадрид уже купил пока такого же кота в мешке - Эндрика. Посмотрим, что из него выйдет. Надеюсь Джуни Калафат не промахнулся.
Сравнить эндрика и роке это надо додуматься
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Ответ Владимир Владимирович
В Реал надо было, там молодые бразилы хорошо раскрываются, Барсе только готовых подавай, таких как Роналдиньо и Неймар
Реньер у нас затух
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Ответ corazon blanco
Вообще странное решение. Если тренер не хотел игрока, зачем тогда Лапорта и его свита его покупали? Столько дифирамбов пели, а в итоге те же воспитанники Лопес или Гиу поинтереснее выглядят.
Не удивлюсь,если это стремление то же купить звезду. Перес купил Эндрика,который уже за сборную забивает. Ну и Лапорта то же нашёл вундеркинда.
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