Роке хочет остаться в «Барсе» и не собирается в аренду. Хави не рассчитывает на форварда (Санти Овалье)
Витор Роке надеется остаться в «Барселоне».
Как сообщает журналист Cadena SER Санти Овалье, нападающий хочет быть в команде в следующем сезоне. Он не рассматривает вариант с арендой.
У него низкая зарплата, и главная проблема бразильца заключается в том, что Хави, главный тренер «блауграны», на него не рассчитывает.
В текущем сезоне Роке провел 11 игр в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Гюлер, кстати, полсезона травмирован был, а в последней игре положил победный в гостях «Сосьедаду», но об этом умолчим😉
Гюлера ведь так пиарили и хохотали, что увели «нереального турецкого топаря» у Барселоны (спасибо, кстати, благодаря этому раскрылся Ямаль), а теперь гордитесь победным голом против Сосьедада за весь сезон. Круто, чё🤓
Плохо, что Барса в сложных финансовых условиях продолжает раскидываться деньгами :(
Так гендер или пол? Ты уж определись. А свои критерии я чётко описал, весь сайт тебя знает как изменчивую натуру: сладкоречивую булочку (в хорошем настроении) и злую фурию (в плохом). Даже коразон в своих деепричастных морях не изменяет себе и не мечется эмоционально, как ты. По сабжу ответить нечего, ещё и ответы закрыла🤓✌️