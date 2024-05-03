Невилл о работе в «Валенсии»: «Бенитес был добр ко мне. Он находился под давлением в «Реале», но хорошо обошелся со мной»

Теги Гари Невилл Рафаэль Бенитес премьер-лига Англия Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Футбол

Гари Невилл рассказал об общении с Рафой Бенитесом во время работы в «Валенсии».

Англичанин возглавлял испанский клуб в сезоне-2015/16. В то же время Рафаэль Бенитес был главным тренером мадридского «Реала».

«Рафа Бенитес был добр ко мне во время моего пребывания в «Валенсии».

Мы играли с «Реалом», в то время он находился под давлением, но после игры подошел ко мне и пожал руку. На самом деле он очень хорошо обходился со мной», – рассказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.

Невилл о 0:7 с «Барсой» во главе «Валенсии»: «Энрике не пожал мне руку, прошел мимо. Я подумал: «Ах ты сука!» Он как бы сказал мне: «Топай отсюда, мальчик»

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8 комментариев
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну а каким образом Невилл сумел повлиять на увольнение Бенитеса?
«Реал» сыграл вничью в гостях с «Валенсией» 2:2, упустив победу на последних минутах. После этого матча Беня и был уволен
+3
0
+3
Ответ JENNINGS
«Реал» сыграл вничью в гостях с «Валенсией» 2:2, упустив победу на последних минутах. После этого матча Беня и был уволен
Пощади сову на глобусе
+2
0
+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
Но стоило ли тебе начинать тренерскую карьеру?
Стоило, хотя бы для того, что уволить Бенитеса, после чего «Реал» назначил Зидана)
+3
-2
+1
Ответ JENNINGS
Стоило, хотя бы для того, что уволить Бенитеса, после чего «Реал» назначил Зидана)
Ну а каким образом Невилл сумел повлиять на увольнение Бенитеса?
+1
0
+1
Ответ JENNINGS
«Реал» сыграл вничью в гостях с «Валенсией» 2:2, упустив победу на последних минутах. После этого матча Беня и был уволен
Его уволили бы в любом случае, как минимум из за слишком "дружеских" отношений с КриРо, а тогдашнему КриРо прощали любой каприз, ведь он был крут
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