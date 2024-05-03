Невилл о работе в «Валенсии»: «Бенитес был добр ко мне. Он находился под давлением в «Реале», но хорошо обошелся со мной»

Гари Невилл рассказал об общении с Рафой Бенитесом во время работы в «Валенсии».

Англичанин возглавлял испанский клуб в сезоне-2015/16. В то же время был главным тренером мадридского « ».

«Рафа Бенитес был добр ко мне во время моего пребывания в «Валенсии».

Мы играли с «Реалом», в то время он находился под давлением, но после игры подошел ко мне и пожал руку. На самом деле он очень хорошо обходился со мной», – рассказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.

Невилл о 0:7 с «Барсой» во главе «Валенсии»: «Энрике не пожал мне руку, прошел мимо. Я подумал: «Ах ты сука!» Он как бы сказал мне: «Топай отсюда, мальчик»