Невилл о 0:7 с «Барсой» во главе «Валенсии»: «Энрике не пожал мне руку, прошел мимо. Я подумал: «Ах ты сука!» Он как бы сказал мне: «Топай отсюда, мальчик»
Гари Невилл вспомнил, как «Барселона» разгромила его «Валенсию» со счетом 7:0.
«Был случай с Луисом Энрике, когда «Барселона» обыграла нас 7:0 в Кубке Испании. Это не самый важный для нее турнир.
При 4:0 или 5:0 он не стал менять Неймара, Лионеля Месси и Луиса Суареса. В конце матча он прошел мимо меня, проигнорировал меня, и я подумал: «Ах ты сука!»
Он не пожал мне руку. Он как бы сказал мне: «Топай отсюда, мальчик». Я почувствовал, что он дает мне понять, что [я не на своем месте]», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.
По-вашему такое высокомерное поведение от Энрике - это нормально?
Физручелло который выезжал за счёт скилла игроков, видели вчера его умения. Ни атаки, ни защиты
и Гари сделал правильный вывод и пошёл на тв
Уфф..охладитесь, гражданин