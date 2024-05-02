Невилл о 0:7 с «Барсой» во главе «Валенсии»: «Энрике не пожал мне руку, прошел мимо. Я подумал: «Ах ты сука!» Он как бы сказал мне: «Топай отсюда, мальчик»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Барселона Валенсия Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Кубок Испании Луис Суарес Неймар Луис Энрике брань Футбол

Гари Невилл вспомнил, как «Барселона» разгромила его «Валенсию» со счетом 7:0.

«Был случай с Луисом Энрике, когда «Барселона» обыграла нас 7:0 в Кубке Испании. Это не самый важный для нее турнир.

При 4:0 или 5:0 он не стал менять Неймара, Лионеля Месси и Луиса Суареса. В конце матча он прошел мимо меня, проигнорировал меня, и я подумал: «Ах ты сука!»

Он не пожал мне руку. Он как бы сказал мне: «Топай отсюда, мальчик». Я почувствовал, что он дает мне понять, что [я не на своем месте]», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.

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21 комментарий
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А чего вы тут все ёрничаете то?
По-вашему такое высокомерное поведение от Энрике - это нормально?
Физручелло который выезжал за счёт скилла игроков, видели вчера его умения. Ни атаки, ни защиты
+63
-13
+50
Ответ 0mertas626
Как выяснилось, правильно дал понять.. и Гари сделал правильный вывод и пошёл на тв
Безусловно, Невилл отвратительный тренер. Но это не отменяет хамского поступка Энрике.
+50
-5
+45
Как выяснилось, правильно дал понять..
и Гари сделал правильный вывод и пошёл на тв
+22
-14
+8
Ответ Анри Карлайл
А чего вы тут все ёрничаете то? По-вашему такое высокомерное поведение от Энрике - это нормально? Физручелло который выезжал за счёт скилла игроков, видели вчера его умения. Ни атаки, ни защиты
А чо бы не поёрничать...
+8
-3
+5
Большая часть поклонников Валенсии тебя, Гарри, с такими же мыслями провожали в конце тренерской деятельности в их клубе🤣
+13
-9
+4
Ответ Анри Карлайл
А чего вы тут все ёрничаете то? По-вашему такое высокомерное поведение от Энрике - это нормально? Физручелло который выезжал за счёт скилла игроков, видели вчера его умения. Ни атаки, ни защиты
Типичные фаны Барсы, для них и расизм норма
+15
-12
+3
Гарри бы лучше вообще не вспоминать этот этап жизни..
+4
-2
+2
И в чём он был не прав?
+7
-6
+1
Ответ Анри Карлайл
А чего вы тут все ёрничаете то? По-вашему такое высокомерное поведение от Энрике - это нормально? Физручелло который выезжал за счёт скилла игроков, видели вчера его умения. Ни атаки, ни защиты
Ну, есть рабочая этика, без нее тренеры/игроки могли бы говном друг друга поливать. А в футболе все таки все более менее тактично в поедание годы) одно дело если бы Энрике его потролил бы, подошел сразу после, обнял) не грех, времена Невилла Валенсии это угар))
+2
-2
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Ответ Joe Barbar
я тебе не ага, оки? услышал меня?
Чиво?))
Уфф..охладитесь, гражданин
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