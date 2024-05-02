Невилл о 0:7 с «Барсой» во главе «Валенсии»: «Энрике не пожал мне руку, прошел мимо. Я подумал: «Ах ты сука!» Он как бы сказал мне: «Топай отсюда, мальчик»

Гари Невилл вспомнил, как «Барселона» разгромила его «Валенсию» со счетом 7:0.

«Был случай с , когда « » обыграла нас 7:0 в Кубке Испании. Это не самый важный для нее турнир.

При 4:0 или 5:0 он не стал менять , и . В конце матча он прошел мимо меня, проигнорировал меня, и я подумал: «Ах ты сука!»

Он не пожал мне руку. Он как бы сказал мне: «Топай отсюда, мальчик». Я почувствовал, что он дает мне понять, что [я не на своем месте]», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.