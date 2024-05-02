Невилл о работе в «Валенсии»: «Мы играли против «Атлетика», и я понял, что и близко не на уровне Вальверде. Не представляю, как можно что-то увидеть с бровки. Я вообще не понимал, что происходит»

Гари Невилл поделился воспоминаниями о работе в «Валенсии».

За четыре месяца – с декабря 2015 года по март 2016-го – под его руководством испанский клуб одержал 10 побед, 7 раз сыграл вничью и проиграл 11 матчей.

«Через пару месяцев после начала работы, помню, однажды утром посмотрел на себя в зеркало и подумал, что у меня болезненный вид.

Помню, мы трижды играли с «Атлетиком»: в четвертьфинале Лиги Европы и в чемпионате. Командой руководил . Он использовал другую систему игры, нежели я предполагал, а потом поменял ее посреди матча. Помню, как подумал, что я и близко не на его уровне.

Я чувствовал, что очень сильно уступаю ему, поскольку мне было сложно управлять и наблюдать за игрой с края поля, особенно в сравнении с тем, как все видно с трибуны.

С бровки ты видишь только ноги футболистов, и я не представляю, как можно думать о тактике, как можно подмечать различные вещи. Помню, что вообще не понимал, что происходит.

Встретившись с Вальверде, я впервые почувствовал, что далек от нужного уровня. А потом я встречался с , и в тот день мне казалось, что он громит меня во всех отношениях: своей тактикой, своим запугиванием и манерой поведения», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.