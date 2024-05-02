Невилл о работе в «Валенсии»: «Мы играли против «Атлетика», и я понял, что и близко не на уровне Вальверде. Не представляю, как можно что-то увидеть с бровки. Я вообще не понимал, что происходит»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Валенсия Атлетико Атлетик Эрнесто Вальверде Ла Лига Диего Симеоне Футбол

Гари Невилл поделился воспоминаниями о работе в «Валенсии».

За четыре месяца – с декабря 2015 года по март 2016-го – под его руководством испанский клуб одержал 10 побед, 7 раз сыграл вничью и проиграл 11 матчей.

«Через пару месяцев после начала работы, помню, однажды утром посмотрел на себя в зеркало и подумал, что у меня болезненный вид.

Помню, мы трижды играли с «Атлетиком»: в четвертьфинале Лиги Европы и в чемпионате. Командой руководил Эрнесто Вальверде. Он использовал другую систему игры, нежели я предполагал, а потом поменял ее посреди матча. Помню, как подумал, что я и близко не на его уровне.

Я чувствовал, что очень сильно уступаю ему, поскольку мне было сложно управлять и наблюдать за игрой с края поля, особенно в сравнении с тем, как все видно с трибуны.

С бровки ты видишь только ноги футболистов, и я не представляю, как можно думать о тактике, как можно подмечать различные вещи. Помню, что вообще не понимал, что происходит.

Встретившись с Вальверде, я впервые почувствовал, что далек от нужного уровня. А потом я встречался с Диего Симеоне, и в тот день мне казалось, что он громит меня во всех отношениях: своей тактикой, своим запугиванием и манерой поведения», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.

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25 комментариев
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Ну красава, что не побоялся таким поделиться)
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А кое-кто говорит, что в футболе уже давно все придумали, и, чтобы разбираться в нем надо просто быть в прошлом футболистом и уметь чеканить
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+31
Тренировать это тебе не языком чесать, все таки большая разница. Но молодец что хотя бы признал это
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Ответ Rezuan Bidzhiev
А кое-кто говорит, что в футболе уже давно все придумали, и, чтобы разбираться в нем надо просто быть в прошлом футболистом и уметь чеканить
Мостовой с Канческисом в как раз скажут что Невилл защитник и чеканил плохо, отсюда и вся беда
+10
0
+10
В любом случае Невилл красава, нашел свое призвание балаболить за несколько лямов в год:))
+17
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+8
Спасибо за ничью с «Реалом» 2:2, после которой был уволен Бенитес и назначен Зидан, а что случилось после - настоящая история)
+9
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+7
Ответ Фан Рубина
Если такие горе-тренеришки даже в Валенсию (приличный, когда-то, клуб с какими-то претензиями) спокойно с улицы попадают, представляете, насколько в европке плохо с тренерами? Хватает только на мешки кое-как, остальное деградирует в бей-беги.
Ну он после этого нигде и не тренировал, но тактическое понимание футбола у него в порядке, и в Валенсии соответственно подумали, что раз он как эксперт крутой, может и тренером сдюжить
+5
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Cпасибо за искренность. Не у всех бывших тренеров хватит смелости признать, что они ничего не понимали.
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+2
Ответ Фан Рубина
Если такие горе-тренеришки даже в Валенсию (приличный, когда-то, клуб с какими-то претензиями) спокойно с улицы попадают, представляете, насколько в европке плохо с тренерами? Хватает только на мешки кое-как, остальное деградирует в бей-беги.
Сам понял, что написал?
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Ответ rigobersong
В любом случае Невилл красава, нашел свое призвание балаболить за несколько лямов в год:))
Не, ну здесь я с этим чудиком согласен
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Ответ Oliver Kromwel
не молодежной, а олимпийской. Чисто свадебео-генеральская должность
Что за бред ты несешь? https://m.sports.ru/football/1115422318-anri-vozglavil-francziyu-u21-ya-ros-ne-na-soczsetyax-moemu-pokoleniyu-.html?ysclid=lvphbzpanc482426753
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Ответ Oliver Kromwel
не молодежной, а олимпийской. Чисто свадебео-генеральская должность
u21 он тренер
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Ответ QWertY
Анри главный тренер молодежной сборной Франции. Где он завязал?
не молодежной, а олимпийской. Чисто свадебео-генеральская должность
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Ответ Oliver Kromwel
Походу все горе-тренеры идут экспертами на ТВ. Вон Анри тоже завязал с тренерством и пошел рожи корчить на CBS
Остался Зидан
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Ответ Oliver Kromwel
Походу все горе-тренеры идут экспертами на ТВ. Вон Анри тоже завязал с тренерством и пошел рожи корчить на CBS
Анри главный тренер молодежной сборной Франции. Где он завязал?
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а чеканить Вальверде умеет?
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Мостовой в тройке лучших игроков России за последние 30 лет по видению поля и пониманию игры.
Но это будучи футболистом.
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А как встречался с Барселоной не рассказал.
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