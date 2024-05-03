Фонсека – фаворит на пост тренера «Милана». Ван Боммел и Консейсау тоже интересны «россонери»

Теги Лилль Милан Порту Марк ван Боммел лига 1 Франция серия А Италия высшая лига Бельгия Антверпен Сержиу Консейсау Паулу Фонсека Футбол

Паулу Фонсека стал главным претендентом на пост главного тренера «Милана».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport и La Gazzetta dello Sport, возглавляющий «Лилль» специалист рассматривается как основной кандидат, но окончательное решение еще не принято. Руководство высоко ценит опыт работы португальца в «Роме».

Также называются Марк ван БоммелАнтверпен») и Сержиу КонсейсауПорту»). При этом «россонери» хотят понять, есть ли возможность выиграть борьбу за Тиаго Мотту у «Ювентуса».

Ранее стало известно, что Хулен Лопетеги не будет назначен из-за протестов фанатов «Милана».

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Лучше бы оставили Пиоли
Нормально же работает
+4
-2
+2
Что за не справедливость, когда у человека получается он лучший, а когда может это временный спад сразу ищем замены ему! Вот с…ки
+2
-1
+1
Ответ Filipp Gorski
Лучше бы оставили Пиоли Нормально же работает
нормально, но всё же клуб должен развиваться, а при пиоли развития не особо видно. хотя и кандидатуры на замену сомнительные, разве что на ван боммела посмотреть интересно.
+1
0
+1
Ответ Filipp Gorski
Лучше бы оставили Пиоли Нормально же работает
Кризис идей , игры с Интером в последних двух сезонах очень серьёзный показатель
+2
-1
+1
Ван Боммела Златана рекомендовал? Они ж помню бодались во время матча Швеции и Голландии
0
0
0
Романо писал, что Ван Боммель покинет Антверпен. вот за него и уцепились
0
0
0
Похоже это будет бесконечно)
0
0
0
Ответ Temirlahn
Ван Боммела Златана рекомендовал? Они ж помню бодались во время матча Швеции и Голландии
они в Милане вместе скудетто выигрывали, думаю, такие моменты сплачивают
0
0
0
Ответ Любезный Коссутий
Романо писал, что Ван Боммель покинет Антверпен. вот за него и уцепились
он и до этого всплывал в слухах про Милан
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий