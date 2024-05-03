Фонсека – фаворит на пост тренера «Милана». Ван Боммел и Консейсау тоже интересны «россонери»
Паулу Фонсека стал главным претендентом на пост главного тренера «Милана».
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport и La Gazzetta dello Sport, возглавляющий «Лилль» специалист рассматривается как основной кандидат, но окончательное решение еще не принято. Руководство высоко ценит опыт работы португальца в «Роме».
Также называются Марк ван Боммел («Антверпен») и Сержиу Консейсау («Порту»). При этом «россонери» хотят понять, есть ли возможность выиграть борьбу за Тиаго Мотту у «Ювентуса».
Ранее стало известно, что Хулен Лопетеги не будет назначен из-за протестов фанатов «Милана».
Нормально же работает