Фонсека – фаворит на пост тренера «Милана». Ван Боммел и Консейсау тоже интересны «россонери»

Паулу Фонсека стал главным претендентом на пост главного тренера «Милана».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport и La Gazzetta dello Sport, возглавляющий « » специалист рассматривается как основной кандидат, но окончательное решение еще не принято. Руководство высоко ценит опыт работы португальца в «Роме».

Также называются Марк ван (« ») и (« »). При этом «россонери» хотят понять, есть ли возможность выиграть борьбу за Тиаго Мотту у «Ювентуса».

Ранее стало известно, что Хулен Лопетеги не будет назначен из-за протестов фанатов «Милана».