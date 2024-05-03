«Милану» интересен Де Дзерби, но «россонери» не готовы платить 15 млн евро отступных (La Gazzetta dello Sport)
Роберто Де Дзерби интересен «Милану».
По информации La Gazzetta dello Sport, руководство «Милана» заинтересовано в том, чтобы нанять Де Зерби на место Стефано Пиоли, но пункт об отступных в контракте итальянского специалиста с «Брайтоном» является серьезной преградой для «россонери».
Утверждается, что «Милан» не хочет платить 15 миллионов евро и готов рассмотреть кандидатуру Де Дзерби, только если найдет альтернативный способ удовлетворить требования английского клуба.
Ранее отмечалось, что «Милан» намерен перехватить Тиаго Мотту у «Юве», который уже получил принципиальное согласие итальянца занять пост главного тренера в новом сезоне.
По моей инсайдерской информации, Милану интересен также Фонсека
у Де Зерби результаты чуть выше, чем в Сассуоло.
сильно сомневаюсь, что тот тренер, который нужен Милану