«Милану» интересен Де Дзерби, но «россонери» не готовы платить 15 млн евро отступных (La Gazzetta dello Sport)

Роберто Де Дзерби интересен «Милану».

По информации La Gazzetta dello Sport, руководство « » заинтересовано в том, чтобы нанять Де Зерби на место Стефано Пиоли, но пункт об отступных в контракте итальянского специалиста с « » является серьезной преградой для «россонери».

Утверждается, что «Милан» не хочет платить 15 миллионов евро и готов рассмотреть кандидатуру Де Дзерби, только если найдет альтернативный способ удовлетворить требования английского клуба.

Ранее отмечалось, что «Милан» намерен перехватить Тиаго Мотту у «Юве», который уже получил принципиальное согласие итальянца занять пост главного тренера в новом сезоне.