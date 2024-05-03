«Милану» интересен Де Дзерби, но «россонери» не готовы платить 15 млн евро отступных (La Gazzetta dello Sport)

Теги Милан премьер-лига Англия серия А Италия Роберто Де Дзерби Брайтон деньги Футбол

Роберто Де Дзерби интересен «Милану».

По информации La Gazzetta dello Sport, руководство «Милана» заинтересовано в том, чтобы нанять Де Зерби на место Стефано Пиоли, но пункт об отступных в контракте итальянского специалиста с «Брайтоном» является серьезной преградой для «россонери».

Утверждается, что «Милан» не хочет платить 15 миллионов евро и готов рассмотреть кандидатуру Де Дзерби, только если найдет альтернативный способ удовлетворить требования английского клуба.

Ранее отмечалось, что «Милан» намерен перехватить Тиаго Мотту у «Юве», который уже получил принципиальное согласие итальянца занять пост главного тренера в новом сезоне.

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14 комментариев
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Ответ Любезный Коссутий
распиаренный физрук. ничего хорошего у Милана с ним не выйдет
Чисто ради интереса, можете еще 3 примера «распиаренных физруков» привести, чтобы было понимание уровня юмора?:)
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Впарьте в Брайтон какого нибудь не нужного игрока и берите Де Дзерби. Учить что ли надо)
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Ответ Schiaff1no
Учитывая форму Брайтона, договориться явно будет возможно, вопрос желания
а что не так с Брайтоном? Команда с их бюджетом должна находится в середине таблицы. В прошлом сезоне они прыгнули выше головы, а в этом у них не было ресурсов для игры в еврокубках + травмы сыграли свою роль
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Не про Де Дзерби, но так затрaxaлN они уже со своей политикой.. Сколько можно? За Монтеллу не нужно платить ничего, его зовите. Будем в топ 10-15, как 10 лет назад и тратить нужно будет еще меньше на клуб. Профит.
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кто бы сомневался
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Учитывая форму Брайтона, договориться явно будет возможно, вопрос желания
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такую новость и я могу написать.

По моей инсайдерской информации, Милану интересен также Фонсека
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Де Зерби - будущий Анчелотти, его тренерская концепция на 86% повторяет идеи великого Карлетто. Уверен, что с ним кузены обретут былую славу.
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Ответ Xell
Впарьте в Брайтон какого нибудь не нужного игрока и берите Де Дзерби. Учить что ли надо)
Давай, научи)
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Ответ Xell
Впарьте в Брайтон какого нибудь не нужного игрока и берите Де Дзерби. Учить что ли надо)
С Брайтоном такая история при Блуме не сработает, учитывая критерии подбора игроков
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Ответ Neboskryobby
Чисто ради интереса, можете еще 3 примера «распиаренных физруков» привести, чтобы было понимание уровня юмора?:)
какие 3 примера?
у Де Зерби результаты чуть выше, чем в Сассуоло.
сильно сомневаюсь, что тот тренер, который нужен Милану
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