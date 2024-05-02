«Милан» хочет перехватить Мотту у «Юве». Кандидатуры Тедеско и Фонсеки исключены (Саши Тавольери)
«Милан» предпримет попытку назначить Тиаго Мотту на пост главного тренера.
По информации журналиста Саши Тавольери, «Милан» рассматривает тренера «Болоньи» в качестве фаворита на роль преемника Стефано Пиоли.
Руководство «россонери» считает назначение 41-летнего специалиста правильным решением и намеревается убедить его сделать выбор в пользу миланского клуба.
Отмечается, что кандидатуры Паулу Фонсеки («Лилль») и Доменико Тедеско (сборная Бельгии) больше не рассматриваются.
Вместе с тем в назначении Мотты заинтересован «Ювентус». Ранее сообщалось, что клуб уже получил принципиальное согласие итальянца занять пост главного тренера в новом сезоне.