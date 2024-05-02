«Милан» хочет перехватить Мотту у «Юве». Кандидатуры Тедеско и Фонсеки исключены (Саши Тавольери)

«Милан» предпримет попытку назначить Тиаго Мотту на пост главного тренера.

По информации журналиста Саши Тавольери, « » рассматривает тренера «Болоньи» в качестве фаворита на роль преемника .

Руководство «россонери» считает назначение 41-летнего специалиста правильным решением и намеревается убедить его сделать выбор в пользу миланского клуба.

Отмечается, что кандидатуры («Лилль») и (сборная ) больше не рассматриваются.

Вместе с тем в назначении Мотты заинтересован «Ювентус». Ранее сообщалось, что клуб уже получил принципиальное согласие итальянца занять пост главного тренера в новом сезоне.