«Милан» хочет перехватить Мотту у «Юве». Кандидатуры Тедеско и Фонсеки исключены (Саши Тавольери)

Теги Милан Стефано Пиоли Ювентус Тиаго Мотта серия А Италия Сборная Бельгии по футболу возможные трансферы Болонья Паулу Фонсека Доменико Тедеско Футбол

«Милан» предпримет попытку назначить Тиаго Мотту на пост главного тренера.

По информации журналиста Саши Тавольери, «Милан» рассматривает тренера «Болоньи» в качестве фаворита на роль преемника Стефано Пиоли.

Руководство «россонери» считает назначение 41-летнего специалиста правильным решением и намеревается убедить его сделать выбор в пользу миланского клуба.

Отмечается, что кандидатуры Паулу Фонсеки («Лилль») и Доменико Тедеско (сборная Бельгии) больше не рассматриваются.

Вместе с тем в назначении Мотты заинтересован «Ювентус». Ранее сообщалось, что клуб уже получил принципиальное согласие итальянца занять пост главного тренера в новом сезоне.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
не верю, что Юве так поступит с легендой: столько лет вместе, добрый десяток трофеев завоевали. надо дать Аллегри время на постройку команды.
+22
-6
+16
Будет смешно если Тьяго возглавит Милан, а Пиоли назначат в Ювентус)
+16
-3
+13
Ответ Zidane 21
Будет смешно если Тьяго возглавит Милан, а Пиоли назначат в Ювентус)
А в Ювентусе продлят Аллегри...
+6
0
+6
Ответ Zidane 21
Будет смешно если Тьяго возглавит Милан, а Пиоли назначат в Ювентус)
Нет, это совсем не смешно)
+7
-1
+6
Ответ Любезный Коссутий
не верю, что Юве так поступит с легендой: столько лет вместе, добрый десяток трофеев завоевали. надо дать Аллегри время на постройку команды.
тоже так думаю, надо его на лет 30 переподписать, или вообще пожизненный контракт, заслужил маэстро, потом и кровью заплатил.
+3
-1
+2
Заодно Зиркзее заберите оттуда
+1
0
+1
Кто бы его не перехватил, обоим клубом надо запастись терпением, и не ждать, что Мотта с разбега обеспечит им трофеи. Такое может случиться, но будет больше исключением, чем правилом.
+3
-2
+1
Ответ Семён Жуйло
Кто бы его не перехватил, обоим клубом надо запастись терпением, и не ждать, что Мотта с разбега обеспечит им трофеи. Такое может случиться, но будет больше исключением, чем правилом.
В точку
+1
0
+1
Ответ Семён Жуйло
Кто бы его не перехватил, обоим клубом надо запастись терпением, и не ждать, что Мотта с разбега обеспечит им трофеи. Такое может случиться, но будет больше исключением, чем правилом.
Сразу там никто не даст результата)) Особенно после Аллегри.
+1
0
+1
Вообще не вижу смысла подписывать в Юве более-менее толкового тренера. Главное по старой памяти подписать судей и результаты опять попрут в гору.
+3
-3
0
Определитесь, нам жечь КБ или нет
0
0
0
Ответ Zidane 21
Будет смешно если Тьяго возглавит Милан, а Пиоли назначат в Ювентус)
Прошел слух, что Пиоли пойдёт в Болонью.
0
0
0
Ответ Семён Жуйло
Прошел слух, что Пиоли пойдёт в Болонью.
Не, он вроде чешет в Наполи. Де Лаур от Контоши отказался
0
0
0
Ответ QWertY
Величайший итальянский клуб и середняк Мелана. Что же выберет Мотта…
Бабки) Семья дороже всего.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий