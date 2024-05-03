Семин о Семаке: «Тренер нового поколения, великолепно работает, у него большие заслуги перед футболом. Приятно когда большой специалист называет учителем и легендой»

Теги Зенит Сергей Семак Юрий Семин премьер-лига Россия Футбол

Юрий Семин отреагировал на слова Сергея Семака.

Ранее главный тренер «Зенита» назвал Семина, Олега Романцева и Валерия Газзаева своими учителями и легендами.

«Семак – это тренер нового поколения, который уже много лет великолепно работает с командой. Он неоднократный чемпион, у него большие заслуги перед футболом.

Это человек, который любит футбол. Семак был хорошим игроком, поигравшим в сборной России, в разных клубах, в том числе, европейских.

Конечно, приятно, когда люди из профессии называют учителем и легендой, особенно из уст большого специалиста», – сказал бывший тренер «Локомотива».

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21 комментарий
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да ладно, Палыч, что там Семак... тебя даже болелы соперников легендой называют
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Все честно сказали. Потому что все четверо не дрова на футбольном небосклоне. Легендарные люди всегда при любых обстоятельствах отзываются о коллегах исключительно в уважительной форме. Приятно читать. Желаю Семину здоровья и долгих лет. Да и вообще всем людям здоровья, оптимизма и гармонии.
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Два уважаемых в футбольном мире человека, легенды
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Щас Палычу специалисты объяснят, что на месте Семака любой бы справился 🤣
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Эй, а как же Семаку сначала с Факелом поработать, чтобы что-то доказать?! Не туда свернул, ШПалыч..
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Ответ Дядя ТУРА
Вообще не понимаю чё там работает Семак) в чем он так крут. По сути команда гегемон. Был такой Поль Ле Гуэн у Лиона и где он?
Для того, чтобы понять, что делает Семак, можно посмотреть на работу Луческу и Манчини в Зените. Или вспомнить, как Боаш с топ-легионерами титул упускал.
+3
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Ответ .ru
да ладно, Палыч, что там Семак... тебя даже болелы соперников легендой называют
Жека, походу скоро вашего лысого физрука попрут. Ждите Игнашевича..
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Ответ Lyric
Жека, походу скоро вашего лысого физрука попрут. Ждите Игнашевича..
пока Игорь играет,Игнаша не позовут
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Ответ Lyric
Жека, походу скоро вашего лысого физрука попрут. Ждите Игнашевича..
да хоть чёрта не лысого... привет, Киря
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Ответ .ru
да хоть чёрта не лысого... привет, Киря
Привет. А я говорил - берите Сережу. Уж одно золото точно взял бы с вашим бездарным составам...
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Ответ .ru
состав у нас не бездарный... на второе минимум место точно бы наиграли... но скажи кто у тебя в команде десятка и я скажу что у тебя за команда... помнишь как Ваня Обляков захромав подколол Дзагоева... вот так по сезону он хромать и продолжает
Бездарный. Жека. Ты вспомни кто у вас раньше играл... Я тебе точно говорю - только Семак... А мы бы уже отдохнули от всех этих концепций. Я вчера полматча проспал...
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Ответ Lyric
Бездарный. Жека. Ты вспомни кто у вас раньше играл... Я тебе точно говорю - только Семак... А мы бы уже отдохнули от всех этих концепций. Я вчера полматча проспал...
помню, две Берёзы... а теперь целая Роща
дело не в составе, дело в одной на все случаи жизни тактике...
не должны такие клубы как ЦСКА или Зенит отталкиваться в своей игре от соперника, они обязаны играть в свою игру... ну а дальше уже как карта ляжет
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Ответ Spartakus-2
Выступление его команды в ЛЧ говорят об обратном😆
Ну, то есть тренеры, не бравшие ЛЧ. не могут считаться нормальными, да?
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Ответ Lyric
Привет. А я говорил - берите Сережу. Уж одно золото точно взял бы с вашим бездарным составам...
состав у нас не бездарный...
на второе минимум место точно бы наиграли...
но скажи кто у тебя в команде десятка и я скажу что у тебя за команда...
помнишь как Ваня Обляков захромав подколол Дзагоева... вот так по сезону он хромать и продолжает
0
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Ответ .ru
помню, две Берёзы... а теперь целая Роща дело не в составе, дело в одной на все случаи жизни тактике... не должны такие клубы как ЦСКА или Зенит отталкиваться в своей игре от соперника, они обязаны играть в свою игру... ну а дальше уже как карта ляжет
Не, не карта. Это Спартака стратегия... Вот все никак не могу Байер глянуть. Это же чудо какое - то...
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