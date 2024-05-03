Семин о Семаке: «Тренер нового поколения, великолепно работает, у него большие заслуги перед футболом. Приятно когда большой специалист называет учителем и легендой»
Юрий Семин отреагировал на слова Сергея Семака.
Ранее главный тренер «Зенита» назвал Семина, Олега Романцева и Валерия Газзаева своими учителями и легендами.
«Семак – это тренер нового поколения, который уже много лет великолепно работает с командой. Он неоднократный чемпион, у него большие заслуги перед футболом.
Это человек, который любит футбол. Семак был хорошим игроком, поигравшим в сборной России, в разных клубах, в том числе, европейских.
Конечно, приятно, когда люди из профессии называют учителем и легендой, особенно из уст большого специалиста», – сказал бывший тренер «Локомотива».
дело не в составе, дело в одной на все случаи жизни тактике...
не должны такие клубы как ЦСКА или Зенит отталкиваться в своей игре от соперника, они обязаны играть в свою игру... ну а дальше уже как карта ляжет
на второе минимум место точно бы наиграли...
но скажи кто у тебя в команде десятка и я скажу что у тебя за команда...
помнишь как Ваня Обляков захромав подколол Дзагоева... вот так по сезону он хромать и продолжает