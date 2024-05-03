Семин о Семаке: «Тренер нового поколения, великолепно работает, у него большие заслуги перед футболом. Приятно когда большой специалист называет учителем и легендой»

Юрий Семин отреагировал на слова Сергея Семака.

Ранее главный тренер « » назвал , Олега Романцева и Валерия Газзаева своими учителями и легендами.

« – это тренер нового поколения, который уже много лет великолепно работает с командой. Он неоднократный чемпион, у него большие заслуги перед футболом.

Это человек, который любит футбол. Семак был хорошим игроком, поигравшим в сборной России, в разных клубах, в том числе, европейских.

Конечно, приятно, когда люди из профессии называют учителем и легендой, особенно из уст большого специалиста», – сказал бывший тренер «Локомотива».