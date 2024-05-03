Семак против сравнений с Романцевым, Семиным и Газзаевым: «Для меня это учителя, легенды. Я делаю свою работу и не собираюсь ее оценивать сам»

Теги Зенит Сергей Семак Валерий Газзаев Юрий Семин премьер-лига Россия Олег Романцев Футбол

Сергей Семак высказался о сравнениях с другими тренерами.

Вы долго работаете в «Зените». Многого добились. Чувствуете, что встали вровень с Олегом Романцевым, Юрием Семиным и Валерием Газзаевым?

– Нет, абсолютно. Для меня это мои учителя, легенды.

Я делаю свою работу и не собираюсь ее оценивать сам, – сказал главный тренер «Зенита».

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24 комментария
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Ответ Дима
Ну если считать трофеи Семак уже превзошел Газзаева и Семина. Но как тренер Семак чуть сильнее Кононова и Талалаева. Останови бесконечный завоз и перебор бразилов трофеев не будет. А так удобно завезли пяток, из них двое заиграли, остальных обратно. В следующее окно новых подвозят
Мааам, Семак только забросами на Дзюбу играет
Мааам, все голы только из офсайда, по другому не умеют.
Маааам, они Бразилов покупают!
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Ответ Дима
к Семаку нет претензий) Речь про то что поставь туда хоть Юрана, при таком раскладе в лиге, результат был бы примерно таким же для Зенита
Все, кто до Семака работал, 5 чемпионств подряд брал? Или состав у Зенита в те времена плохой был? Не бывает так, что бы постоянно и всегда быть на голову сильней других.
+8
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+7
Семак скромный и интеллигентный человек. Что есть, то есть.
+4
-1
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Скромный Семак, красавчик!
+3
-1
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Ответ Дима
Ну если считать трофеи Семак уже превзошел Газзаева и Семина. Но как тренер Семак чуть сильнее Кононова и Талалаева. Останови бесконечный завоз и перебор бразилов трофеев не будет. А так удобно завезли пяток, из них двое заиграли, остальных обратно. В следующее окно новых подвозят
Это если в общем считать, трофеи игрока и тренера.

А если только тренера, то у Сёмина 14 трофеев, всех больше , у Семака 10.
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Сколько матчей в еврокубках выиграл Романцев, Сëмин, Газзаев?
и сколько выиграл Семак?
Семак похоже, что хороший тренер, но ставить его в ряд с тренерами выше, отталкиваясь только от чемпионств в РПЛ это чушь
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Ответ Caniball
Как убрать 15 миллионов евро из состава?!
к счастью у Богданыча карт-бланш теперь и если он заставит(а я бы после вчерашней игры заставил) эти 15 лямов драить толчки хотя бы сутки,то возможно там бы чота появилось...выходят основные наши пляжники-азарт,удары и штанги.а что такое это гавноартур?это на сдачу дали похоже?ок.но ГТ то не враг себе должен быть!
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Ответ Caniball
Как убрать 15 миллионов евро из состава?!
да наш бывший Смольников этого артурика порвал бы два раза а потом еще на третьем круге голевую сделал бы.просто ужОС.где ГТ??
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Ответ Виктор
А ничего, что Артур играл не на своей позиции и не на своём фланге?
ты матч то смотрел??ему Богданыч поменял все что хочет чтоб удобней,а тот ВСЁ,абсолютно ВСЁ просрал...назад и поперек с 2х флангов..не смотрел наверное да?
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Ответ Виктор
А ничего, что Артур играл не на своей позиции и не на своём фланге?
фуйсним минус один игрок...но у нас минус по флангу каждый тайм!!это же самоубийство!и только Караваю когда Семак сказал "###########?#####!! сразу гол.гол забил ветеран и джокер!ок.чуйка.а где артур?опять в жопе !
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Ответ Виктор
А ничего, что Артур играл не на своей позиции и не на своём фланге?
вышел такой же пляжник наш Кактус.сразу мля игра пошла.или ростом другой?да просто у Клада есть способности и характер(кстати заиграл чуть ли не с пинка в первую неделю),а это бревно пляжное надо продавать на вторсырье.пусть и в потере в деньгам(мы на бразилах уже подняли недеццки)
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Ответ Дима
лига была сильнее. у локо сейчас основной защитник Морозов, а раньше Чорлука)
а у Зенита основной защитник Эракович, а раньше Гарай был. и что? )) раньше основной нападающий Халк был, а сейчас Касьерра)) ну и т.д.

подозреваю, что если поставить Юрана или там Рахимова ни о каких чемпионствах говорить не придется)
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Ответ La Crosse Bobcats
а у Зенита основной защитник Эракович, а раньше Гарай был. и что? )) раньше основной нападающий Халк был, а сейчас Касьерра)) ну и т.д. подозреваю, что если поставить Юрана или там Рахимова ни о каких чемпионствах говорить не придется)
В 2018 году был Халк? Что ты рассказываешь тут.
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Ответ Дима
В 2018 году был Халк? Что ты рассказываешь тут.
2018 год это скорее аргумент в мою пользу разве нет? после провала Манчини и 100 миллионного закупа аргентинцами, пришел Семак и стал чемпионом с Маками, Эрнани и Оздоевым))) или вы будете утверждать что в 2018 году любой Юран мог подхватить Зенит и сделать его чемпионом? ))))
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