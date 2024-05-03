Семак против сравнений с Романцевым, Семиным и Газзаевым: «Для меня это учителя, легенды. Я делаю свою работу и не собираюсь ее оценивать сам»
Сергей Семак высказался о сравнениях с другими тренерами.
– Вы долго работаете в «Зените». Многого добились. Чувствуете, что встали вровень с Олегом Романцевым, Юрием Семиным и Валерием Газзаевым?
– Нет, абсолютно. Для меня это мои учителя, легенды.
Я делаю свою работу и не собираюсь ее оценивать сам, – сказал главный тренер «Зенита».
Мааам, все голы только из офсайда, по другому не умеют.
Маааам, они Бразилов покупают!
А если только тренера, то у Сёмина 14 трофеев, всех больше , у Семака 10.
и сколько выиграл Семак?
Семак похоже, что хороший тренер, но ставить его в ряд с тренерами выше, отталкиваясь только от чемпионств в РПЛ это чушь
подозреваю, что если поставить Юрана или там Рахимова ни о каких чемпионствах говорить не придется)