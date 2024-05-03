Семак против сравнений с Романцевым, Семиным и Газзаевым: «Для меня это учителя, легенды. Я делаю свою работу и не собираюсь ее оценивать сам»

Сергей Семак высказался о сравнениях с другими тренерами.

– Вы долго работаете в «Зените». Многого добились. Чувствуете, что встали вровень с , и ?

– Нет, абсолютно. Для меня это мои учителя, легенды.

Я делаю свою работу и не собираюсь ее оценивать сам, – сказал главный тренер « ».