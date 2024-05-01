Широков о продлении Семака до 2030-го: «Зачем убирать? Пять лет приводит «Зенит» к чемпионству. Можно и Гвардиолу убрать, и Фергюсона не держать 20 лет»

Теги Зенит Роман Широков Сергей Семак Алекс Фергюсон премьер-лига Россия Пеп Гвардиола Спорт-Экспресс Футбол

Роман Широков считает правильным продление контракта «Зенита» и Сергея Семака.

Стороны достигли договоренности о продлении соглашения до 2030 года.

«Это правильно. А зачем убирать? Он уже пять лет приводит команду к чемпионству и сейчас идет на первом месте.

В противном случае можно и Гвардиолу убрать, и Фергюсона не надо было 20 лет держать», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков.

3 комментария
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Топовое сравнение 🤣
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Кто ж его посадит, он же памятник))
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Язык как помело у Широкова, всех приплел
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