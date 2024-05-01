Широков о продлении Семака до 2030-го: «Зачем убирать? Пять лет приводит «Зенит» к чемпионству. Можно и Гвардиолу убрать, и Фергюсона не держать 20 лет»

Роман Широков считает правильным продление контракта «Зенита» и Сергея Семака.

Стороны достигли договоренности о продлении соглашения до 2030 года.

«Это правильно. А зачем убирать? Он уже пять лет приводит команду к чемпионству и сейчас идет на первом месте.

В противном случае можно и Гвардиолу убрать, и Фергюсона не надо было 20 лет держать», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков.