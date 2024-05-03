Хави: «Барса» очень хороша в последние три месяца и способна бороться с любой командой. Неблагоприятные условия помешали нам в ключевые моменты»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави считает, что «Барселона» стала играть сильнее в последнее время.

«Мы очень хорошо выступаем на протяжении трех месяцев. Мы прибавили во многих аспектах. Играть как в последнее время – вот единственный путь вперед. Мы способны бороться с любой командой.

Неблагоприятные условия помешали нам хорошо выступить в ключевые моменты.

Думаю, мы показываем достаточно хороший футбол, мы стали лучше действовать в обороне и во всех других областях», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов «Барса» вылетела от «ПСЖ» (3:2, 1:4), а в Ла Лиге отстает от «Реала» на 11 очков.

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23 комментария
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"Способна бороться за все трофеи" — Буквально с этой фразы и он начал сезон. ))
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Хави: "Трепался, трепаюсь и буду трепаться!"
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Ответ VuNePonimaete
Что он имеет ввиду под неблагоприятными условиями?
Сильный Реал, сильная Жирона.
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Отмазки. ДНК во всей красе.
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Всякое было и порой несправедливо возможно, скажу как болельщик Барсы, но в основном сейчас история команды из Каталонии напоминает фразу « Плохому танцору…» и так далее по тексту и не стоит уж слишком много накидывать главному тренеру Хави на приватности судьбы‼️
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Что он имеет ввиду под неблагоприятными условиями?
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Ответ Ювентиниус
Эсть рисунок игры. Эсли каждый год менять тренера ничего хорошему неприведет.
что то рисунка не видно ...уже с 17 года
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Ну вот к чему этот трёп?Ты всё упустил в сезоне,грозился уйти,не ушел, все всё тебе простили(в руководстве),на следующий сезон оставили.Играй спокойно,расти мальков...нет! Нужно снова болтать и болтать...
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Ответ Alex.K71
Всякое было и порой несправедливо возможно, скажу как болельщик Барсы, но в основном сейчас история команды из Каталонии напоминает фразу « Плохому танцору…» и так далее по тексту и не стоит уж слишком много накидывать главному тренеру Хави на приватности судьбы‼️
Ахахах, приватности судьбы, исполнил, красавец!
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Ответ Ansu Fati
Хватит ерничать. Тренеров, которые дали бы результат с нынешним составом, эпидемией травм и трансферным бюджетом на летнее ТО в 3,5 млн € можно сосчитать на пальцах одной руки. Действительно, если бы не красная у Араухо, впечатления от сезона были бы совсем иные.
Если бы да кабы....))
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Ответ Ебздрогыч
Хотел бы я посмотреть на шоу, где перед Хави и Тен Хагом поставили камаз навоза и поставили условие - кто лучше его прорекламирует.
А если без желания срубить плюсцов? У Хави довольно перспективная команда
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Ответ Ебздрогыч
Хотел бы я посмотреть на шоу, где перед Хави и Тен Хагом поставили камаз навоза и поставили условие - кто лучше его прорекламирует.
Я бы лучше посмотрел на шоу, где тебе нужно залутать плюсов на КАМАЗе навоза.

Пока получается не очень.
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Ответ Роман
Сильный Реал, сильная Жирона.
И ещё Араухо видимо
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Ответ Raul14
"Способна бороться за все трофеи" — Буквально с этой фразы и он начал сезон. ))
Ну ей и закончил 😁
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"Думаю, мы показываем достаточно хороший футбол, мы стали лучше действовать в обороне и во всех других областях», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави."
Особенно это было заметно в ответном матче с ПСЖ
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Применительно к Хави выражение: 7 пятниц на неделе выглядит девизом!
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Оценивать его болелам Барсы и кто регулярно смотрит её игры. Но на мой взгляд, когда вот такие речи идут - это очень настораживает.
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