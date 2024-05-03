Хави: «Барса» очень хороша в последние три месяца и способна бороться с любой командой. Неблагоприятные условия помешали нам в ключевые моменты»
Хави считает, что «Барселона» стала играть сильнее в последнее время.
«Мы очень хорошо выступаем на протяжении трех месяцев. Мы прибавили во многих аспектах. Играть как в последнее время – вот единственный путь вперед. Мы способны бороться с любой командой.
Неблагоприятные условия помешали нам хорошо выступить в ключевые моменты.
Думаю, мы показываем достаточно хороший футбол, мы стали лучше действовать в обороне и во всех других областях», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.
Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов «Барса» вылетела от «ПСЖ» (3:2, 1:4), а в Ла Лиге отстает от «Реала» на 11 очков.
Пока получается не очень.
Особенно это было заметно в ответном матче с ПСЖ