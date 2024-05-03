Хави о «Жироне»: «Они проводят исключительный сезон. С Мичелом у меня нет проблем, но есть футбольный реванш за первый круг. Это не личный вызов, а командный»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жирона Мичел Санчес Футбол

Хави высказался о «Жироне».

Завтра «Барселона» в гостях сыграет с «Жироной» в 34-м туре Ла Лиги. В первом круге победу одержала команда Мичела со счетом 4:2.

«Важнейший матч. Они очень уверены в себе, их можно поздравить, их сезон проходит на великолепном уровне, на чемпионском. Это будет напряженный матч, они очень подвижны у своей штрафной, прекрасны один в один. Исключительный сезон.

С Мичелом у меня нет никаких проблем, но есть футбольный реванш за первый круг. Они были очень сильны, мы плохо адаптировались, плохо защищались в штрафной. У них слаженная игра, они уверены в себе. Это не личный вызов, а командный.

Мы плохо контролировали их штрафную, эти моменты мы проанализировали, «Жирона» способна наказать за это, они доминируют во многих аспектах игры. Это отличная команда», – сказал главный тренер «Барселоны».

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3 комментария
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Испанцам не выгодна Жирона, занимающая 2 место в Лиге, так как саудовцы хотят смотреть класико у себя там в пустыне. На класико, где Реал в очередной раз возит мордой об газон проекта Нэгрейры. Поэтому очевидно, что ручные судьи Нэгрейры будут уничтожать Жирону при первой же возможности.
Но тем не менее, пожелаем удачи Жироне, против самого коррумпированного клуба в истории футбола)
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Жирона сейчас значительно слабее себя образца первого круга, поражения пошли через каждый тур.. так что Барселона уверенно должна побеждать
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