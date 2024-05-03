Хави о «Жироне»: «Они проводят исключительный сезон. С Мичелом у меня нет проблем, но есть футбольный реванш за первый круг. Это не личный вызов, а командный»
Хави высказался о «Жироне».
Завтра «Барселона» в гостях сыграет с «Жироной» в 34-м туре Ла Лиги. В первом круге победу одержала команда Мичела со счетом 4:2.
«Важнейший матч. Они очень уверены в себе, их можно поздравить, их сезон проходит на великолепном уровне, на чемпионском. Это будет напряженный матч, они очень подвижны у своей штрафной, прекрасны один в один. Исключительный сезон.
С Мичелом у меня нет никаких проблем, но есть футбольный реванш за первый круг. Они были очень сильны, мы плохо адаптировались, плохо защищались в штрафной. У них слаженная игра, они уверены в себе. Это не личный вызов, а командный.
Мы плохо контролировали их штрафную, эти моменты мы проанализировали, «Жирона» способна наказать за это, они доминируют во многих аспектах игры. Это отличная команда», – сказал главный тренер «Барселоны».
Но тем не менее, пожелаем удачи Жироне, против самого коррумпированного клуба в истории футбола)