Хави о «Жироне»: «Они проводят исключительный сезон. С Мичелом у меня нет проблем, но есть футбольный реванш за первый круг. Это не личный вызов, а командный»

Хави высказался о «Жироне».

Завтра « » в гостях сыграет с «Жироной» в 34-м туре . В первом круге победу одержала команда Мичела со счетом 4:2.

«Важнейший матч. Они очень уверены в себе, их можно поздравить, их сезон проходит на великолепном уровне, на чемпионском. Это будет напряженный матч, они очень подвижны у своей штрафной, прекрасны один в один. Исключительный сезон.

С Мичелом у меня нет никаких проблем, но есть футбольный реванш за первый круг. Они были очень сильны, мы плохо адаптировались, плохо защищались в штрафной. У них слаженная игра, они уверены в себе. Это не личный вызов, а командный.

Мы плохо контролировали их штрафную, эти моменты мы проанализировали, « » способна наказать за это, они доминируют во многих аспектах игры. Это отличная команда», – сказал главный тренер «Барселоны».