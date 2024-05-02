Верратти предложили «Барсе». Тренерскому штабу нравится опыт хавбека, но он не приоритетная цель

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Катар Аль-Араби Доха Марко Верратти Футбол

Марко Верратти может перейти в «Барселону».

Каталонскому клубу предложили услуги 31-летнего полузащитника, сообщает Mundo Deportivo.

Итальянец, в данный момент выступающий за катарский «Аль-Араби», был бы рад возможности вернуться в Европу.

Он нравится тренерскому штабу «Барсы» из-за своего опыта, но не является приоритетной трансферной целью.

В «блаугране» не уверены, что Марко сможет показывать высокий уровень после года в Катаре. Если клуб все же решит его подписать, игроку придется пойти на уступки в финансовом вопросе. 

Статистику экс-футболиста «ПСЖ» можно найти здесь

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25 комментариев
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А ведь когда-то Барселона хотела его к себе, но он решил выбрать деньги ПСЖ и теперь пытается уехать из Катара обратно в Европу )

Честно говоря, не думаю что Барселоне это надо вообще.
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Вератти конечно же игрок топовый, но думаю, что время его перехода в Барселону - уже безвратно прошло..
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Ответ ruslan_khaibulov
Очевидно что этот игрок хуже Левандовски и татде игровая модель, и смысл? Нахрена покупать два правых ботинка ? Проблемы с обороной и в опорке и с плеймейкером, они покупают второго столба
Очнитесь или нормально новость читайте: в новости говорится про Марко Верратти и он опорный полузащитник )
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Ответ SaH4r.
Лучше уж Гидо Родригес, чем Вератти
Осталось ли хоть что-то от того Вератти, который был раньше ? Вряд-ли молодой команде нужен в раздевалке возрастной раздолбай, который курит и бегает с лишним весом
Те же Левандовски и Гюндоган всё ещё профессионалы с большой буквы и подают правильный пример каталонской молодёжи
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Помню в 17 году его хотели купить летом. В итоге шейх психанул из-за этого, типа когда к барсе обогащаешься за покупкой какого-то игрока, они даже слушать не хотят, а мы всегда должны. Ну в итоге Неймара купили)
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Многие проблемы Барсы от части из-за него начались, вроде хотел Барсу потом когда ему предложили большой контракт сразу отказал, потом Шейх отомстил купив Неймара, эх сколько же ошибок натворил Бармалеу.
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Ответ ruslan_khaibulov
Игры агентов по распишу бабла на ухудшенной версии Левандовски
Марко Вератти полузащитник если что
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Эх, лет 10 назад был бы топ вариант, с большим потенциалом, но решил играть в чемпионатах без развития, и спустил весь талант в туалет
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Надо было переходить в 2017 в Барсу, чтобы поучаствовать в великих камбэках и не играть в финале ЛЧ😏
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Ответ ruslan_khaibulov
Игры агентов по распишу бабла на ухудшенной версии Левандовски
С Икарди перепутали
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Ответ Pucheslav
С Икарди перепутали
Точно
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Рас уж решили возрастных игроков подписать так Бернарду желание у него хоть отбовляй и стараться тянуть КДБ им нужны как раз новые вызовы, в сити они выиграли все и вся.
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Ответ Кирилл
Очнитесь или нормально новость читайте: в новости говорится про Марко Верратти и он опорный полузащитник )
Кирилл, аккуратней. Когда в чем-то поправляешь Руслана, он может обидеться и перейти на личности)

А что по поводу Марко. Конечно опорный полузащитник жизненно необходим Барселоне. Но явно не Вератти, который потихонечку уже едет с ярмарки. Тем более наверняка у него большая зарплата. Опорник классный, но меня всегда удивляло с какой легкостью Вератти всегда в важнейших матчах получал красные или привозил голы. Вот идеальный опорник, но как только дело доходило до решающих матчей плэй-офф, словно его подменяли на какой-то другого Вератти с Алиэкспресс.
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Ответ corazon blanco
Кирилл, аккуратней. Когда в чем-то поправляешь Руслана, он может обидеться и перейти на личности) А что по поводу Марко. Конечно опорный полузащитник жизненно необходим Барселоне. Но явно не Вератти, который потихонечку уже едет с ярмарки. Тем более наверняка у него большая зарплата. Опорник классный, но меня всегда удивляло с какой легкостью Вератти всегда в важнейших матчах получал красные или привозил голы. Вот идеальный опорник, но как только дело доходило до решающих матчей плэй-офф, словно его подменяли на какой-то другого Вератти с Алиэкспресс.
А ты не поправляет а хамишь обычно как дети выросшие в эпоху Путина, когда мня поправляют я благодарю в ответ, когда заичт отвечаю те же
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Ответ ruslan_khaibulov
А ты не поправляет а хамишь обычно как дети выросшие в эпоху Путина, когда мня поправляют я благодарю в ответ, когда заичт отвечаю те же
Да нет. Я ко всем отношусь с большим уважением, помню просто несколько диалогов с Вами,поправил Вас. Вам это не понравилось, начали оскорблять и писать, что я школьник. В принципе это Ваша защитная реакция, даже сейчас в таком же ключе написали комментарий. Будьте добрее и Вам отплатят той же монетой.
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Ответ corazon blanco
Да нет. Я ко всем отношусь с большим уважением, помню просто несколько диалогов с Вами,поправил Вас. Вам это не понравилось, начали оскорблять и писать, что я школьник. В принципе это Ваша защитная реакция, даже сейчас в таком же ключе написали комментарий. Будьте добрее и Вам отплатят той же монетой.
Режим учителя включил, не получится, каждый раз ты получалбда дело, но сейчас, включил английского аристократа, пафосно продающего меня какинеотесаннгот русского дикаря, примитивная позиция манипуляции в диспуте. Она работает только с такими как ты, ее в жизни, поправляльщик ты наш.
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Ответ Кирилл
А ведь когда-то Барселона хотела его к себе, но он решил выбрать деньги ПСЖ и теперь пытается уехать из Катара обратно в Европу ) Честно говоря, не думаю что Барселоне это надо вообще.
Лучше уж Гидо Родригес, чем Вератти
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Ответ Кирилл
А ведь когда-то Барселона хотела его к себе, но он решил выбрать деньги ПСЖ и теперь пытается уехать из Катара обратно в Европу ) Честно говоря, не думаю что Барселоне это надо вообще.
У Барсы ведь в центре поля широкий выбор топ игроков уровня Вератти .
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Веррати это глыба, игрок выжигающий центр поля, такого не хватает в Барселоне
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