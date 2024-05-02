Верратти предложили «Барсе». Тренерскому штабу нравится опыт хавбека, но он не приоритетная цель
Марко Верратти может перейти в «Барселону».
Каталонскому клубу предложили услуги 31-летнего полузащитника, сообщает Mundo Deportivo.
Итальянец, в данный момент выступающий за катарский «Аль-Араби», был бы рад возможности вернуться в Европу.
Он нравится тренерскому штабу «Барсы» из-за своего опыта, но не является приоритетной трансферной целью.
В «блаугране» не уверены, что Марко сможет показывать высокий уровень после года в Катаре. Если клуб все же решит его подписать, игроку придется пойти на уступки в финансовом вопросе.
Статистику экс-футболиста «ПСЖ» можно найти здесь.
Честно говоря, не думаю что Барселоне это надо вообще.
Те же Левандовски и Гюндоган всё ещё профессионалы с большой буквы и подают правильный пример каталонской молодёжи
А что по поводу Марко. Конечно опорный полузащитник жизненно необходим Барселоне. Но явно не Вератти, который потихонечку уже едет с ярмарки. Тем более наверняка у него большая зарплата. Опорник классный, но меня всегда удивляло с какой легкостью Вератти всегда в важнейших матчах получал красные или привозил голы. Вот идеальный опорник, но как только дело доходило до решающих матчей плэй-офф, словно его подменяли на какой-то другого Вератти с Алиэкспресс.