Верратти предложили «Барсе». Тренерскому штабу нравится опыт хавбека, но он не приоритетная цель

Марко Верратти может перейти в «Барселону».

Каталонскому клубу предложили услуги 31-летнего полузащитника, сообщает Mundo Deportivo.

Итальянец, в данный момент выступающий за катарский « », был бы рад возможности вернуться в Европу.

Он нравится тренерскому штабу «Барсы» из-за своего опыта, но не является приоритетной трансферной целью.

В «блаугране» не уверены, что сможет показывать высокий уровень после года в Катаре. Если клуб все же решит его подписать, игроку придется пойти на уступки в финансовом вопросе.

Статистику экс-футболиста «ПСЖ» можно найти здесь.