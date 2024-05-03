Баженов о новых обязанностях в «Спартаке»: «Главная задача, чтобы основная команда пополнялась молодыми талантами. Есть ребята, потенциально готовые конкурировать с игроками основы»

Теги Спартак Никита Баженов премьер-лига Россия Спартак мол Спартак-2 Футбол

Никита Баженов рассказал о дополнительных полномочиях в «Спартаке».

Ранее стало известно, что с уходом технического директора Пола Эшуорта у менеджера по арендованным игрокам «Спартака» Никиты Баженова появились дополнительные задачи – обеспечить максимальный прогресс всех футболистов, принадлежащих клубу.

«Мой функционал в клубе расширился – это правда. И «двойка», и арендованные игроки – смежные темы, иногда они будут пересекаться. Главная задача состоит в том, чтобы игроки прогрессировали, и основная команда пополнялась молодыми талантами. Есть вероятность, что ребята из «двойки» будут уходить в аренду. В этом тоже будет промежуточный этап.

Большая часть игроков из «двойки» и молодежной команды привлекается к тренировкам с основой. Поэтому тренерский штаб в курсе, что с молодежью происходит, на что ребята способны. И дают шанс тем, кто заслужил его своей работой.

Есть ребята, которые показывают очень хороший прогресс и потенциально готовы навязать конкуренцию игрокам основного состава. Ради этого «двойка» и создавалась», – рассказал Баженов.

Баженов занимает должность менеджера в «Спартаке» с 13 октября 2022 года. В его обязанности входит мониторинг прогресса футболистов, которые имеют контракт со «Спартаком», но на временной основе выступают в других командах.

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5 комментариев
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Эх, вспомнился молодняк Федотова
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Эй, пополнители. Вы лучше скажите, как там Зорин, которого наш чудесный медштаб решил не оперировать после травмы в Уругвае. Сначала Маслова чуть до завершения карьеры не залечили, затем Умярова. Теперь и этот на год вылетит?
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Как Баженов может влиять на прогресс молодых игроков, не понимаю. Будь тренером, было бы понятней.
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иными словами, каждый попавший и не заигравший в Спартаке россиянин... это будет персональная вина Баженова
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Кроме мерзости и ПОНТОВ в Спартаке не было и не будет))
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