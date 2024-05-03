Баженов о новых обязанностях в «Спартаке»: «Главная задача, чтобы основная команда пополнялась молодыми талантами. Есть ребята, потенциально готовые конкурировать с игроками основы»

Никита Баженов рассказал о дополнительных полномочиях в «Спартаке».

Ранее стало известно, что с уходом технического директора Пола Эшуорта у менеджера по арендованным игрокам « » появились дополнительные задачи – обеспечить максимальный прогресс всех футболистов, принадлежащих клубу.

«Мой функционал в клубе расширился – это правда. И «двойка», и арендованные игроки – смежные темы, иногда они будут пересекаться. Главная задача состоит в том, чтобы игроки прогрессировали, и основная команда пополнялась молодыми талантами. Есть вероятность, что ребята из «двойки» будут уходить в аренду. В этом тоже будет промежуточный этап.

Большая часть игроков из «двойки» и молодежной команды привлекается к тренировкам с основой. Поэтому тренерский штаб в курсе, что с молодежью происходит, на что ребята способны. И дают шанс тем, кто заслужил его своей работой.

Есть ребята, которые показывают очень хороший прогресс и потенциально готовы навязать конкуренцию игрокам основного состава. Ради этого «двойка» и создавалась», – рассказал Баженов.

Баженов занимает должность менеджера в «Спартаке» с 13 октября 2022 года. В его обязанности входит мониторинг прогресса футболистов, которые имеют контракт со «Спартаком», но на временной основе выступают в других командах.