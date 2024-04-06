Баженов о том, кто заменит Промеса в атаке «Спартака»: «Если «в проекте» – Соболев, он и так брал роль лидера на себя. Угальде хорошо выглядит физически, моменты в каждой игре – прорвет, надеюсь»
Никита Баженов считает, что Александр Соболев должен стать лидером «Спартака».
– Кто может взять на себя лидерство в атаке «Спартака» в отсутствие Промеса?
– Если брать «в проекте», как я это вижу, то Саша Соболев. Он и так брал на себя роль лидера.
Манфред Угальде сейчас тоже хорошо выглядит физически. У него в каждой игре есть моменты. Он забил «Зениту» на Кубок, так что, я надеюсь, его прорвет.
Надо брать на себя инициативу. Есть еще ребята – все в их руках. Понятно, что Квинси сложно заменить, но реальность такова, что нужно это делать», – бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов.
Что нового у Промеса: сидит в камере на 20 человек, побрили налысо