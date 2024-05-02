В «Спартаке» не будет технического директора после Эшуорта. Баженов станет ответственным за прогресс игроков («РБК Спорт»)

«Спартак» не станет назначать нового технического директора после Эшуорта.

Московский клуб объявил об уходе специалиста в апреле.

«Спартак» откажется от поста технического директора. Сейчас его обязанности пересекаются с функционалом спортивного директора Томаша Амарала и руководителя селекционного департамента Жоакима Пинту.

Дополнительные задачи появятся у Никиты Баженова – менеджера по футболистам в аренде «Спартака». Он будет больше заниматься второй командой, следить за всеми талантливыми футболистами, которые готовы для выступления как за вторую команду красно-белых, так и за основную.

Его задача – обеспечить максимальный прогресс всех футболистов, принадлежащих клубу, сообщает «РБК Спорт».