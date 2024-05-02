В «Спартаке» не будет технического директора после Эшуорта. Баженов станет ответственным за прогресс игроков («РБК Спорт»)

Теги Спартак Никита Баженов премьер-лига Россия бизнес Спартак-2 Пол Эшуорт Томаш Амарал Жоаким Пинту Футбол

«Спартак» не станет назначать нового технического директора после Эшуорта.

Московский клуб объявил об уходе специалиста в апреле. 

«Спартак» откажется от поста технического директора. Сейчас его обязанности пересекаются с функционалом спортивного директора Томаша Амарала и руководителя селекционного департамента Жоакима Пинту.

Дополнительные задачи появятся у Никиты Баженова – менеджера по футболистам в аренде «Спартака». Он будет больше заниматься второй командой, следить за всеми талантливыми футболистами, которые готовы для выступления как за вторую команду красно-белых, так и за основную.

Его задача – обеспечить максимальный прогресс всех футболистов, принадлежащих клубу, сообщает «РБК Спорт».

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44 комментария
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Баженов Легенда
Гол на Стэмфорд Бридж в сердцах❤️
+63
-3
+60
Ответ ten Hag
Баженов Легенда Гол на Стэмфорд Бридж в сердцах❤️
И ЦСКА, после 6 лет поражений и ничьих
+48
-3
+45
Ответ ten Hag
Баженов Легенда Гол на Стэмфорд Бридж в сердцах❤️
и промах за Томь
+29
-2
+27
Для Никиты любой игрок попадающий по воротам более 1 раза из 10, будет считаться прогрессирующим
+25
-3
+22
В России часто должности создаются под конкретного человека, футбол не исключение
+17
-3
+14
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий скрыт
Его недавно только уволили
+12
-2
+10
Спартаку нужен психологический директор. причём срочно.
+10
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+8
Никита постоянно на Матч ТВ трется, когда ему за игроками следить 😂
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Баженов - порядочный искренний человек, удачи ему в работе!
Челси так-то в ЛЧ забил, да и за Спартак забивал, хоть конечно и не был бомбардиром.
+7
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+4
Ответ Boom Boom
Спартаку нужен психологический директор. причём срочно.
Судя по результатам психолог Спартаку уже не нужен, Слишкович уже работает в этом направлении и весьма эффективно
+5
-2
+3
Ответ Александр Жердин
Комментарий скрыт
Господи, дай бог тебе здоровья
+3
-1
+2
Ответ Boom Boom
Спартаку нужен психологический директор. причём срочно.
Для начала нужно санацию кадровую, что уже было сделано ими. Абаскаль явно не вызывал у игроков ничего кроме отягощения.
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Ответ Кирилл Голивец
и промах за Томь
тогда уж за промах против Сатурна за 2 тура до финиша чемпионата в 2007 г. Тогда 0-0 скатали и упустили первую строчку(
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Смешные!
В «Спартаке» не будет...
Тогда не нужен и Баженов , с его должностью!
Это же Дичь!
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Ответ СССР цэ европа! - скакал?
И правда, зачем нам все эти зарубежные прохиндеи, халявщиков до лёгких нефтяных денег от спонсоров
Спонсоры вот кто халявщики от народных денег!
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Ответ Чебурашка от Гены
А за регресс игроков кто отвечать будет? Очередной стопицотый тренер?😊
Мостовой, если не дай бог возьмут в Спартак....
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Ответ ten Hag
Баженов Легенда Гол на Стэмфорд Бридж в сердцах❤️
гол рукой в ворота ФК Зенит навсегда в памяти
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Это достаточно иронично, учитывая, что лучший период Баженова пришелся на первые полгода в Сатурне, когда ему было 18 лет-)
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Ребров, Баженов... Смешно что-то стало. Мостового все-таки не хватает. Для полного счастья))
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Легенда Томска!
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А чего делал технический директор?
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Бажена с повышением!
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