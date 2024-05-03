Колосков о победе «Балтики»: «У нас футбол такой, что «Ростов» может проиграть «Спартаку», потом выиграть и затем проиграть. Нет ни одной команды, которая стабильно бы показывала результат»

Вячеслав Колосков высказался о победе «Балтики» над «Ростовом».

« » победила « » (1:0) в матче второго раунда полуфинала плей-офф Пути регионов Фонбет Кубка России.

«До сих пор не разобрался в формате Кубка России, но я не удивлен победе «Балтики». У нас футбол такой, что «Ростов» может проиграть « », потом выиграть и затем проиграть.

Нет ни одной команды, которая стабильно бы показывала результат. Этот результат еще раз подчеркивает, что команда может хорошо сыграть один матч, а потом провалить игру», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.