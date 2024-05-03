Колосков о победе «Балтики»: «У нас футбол такой, что «Ростов» может проиграть «Спартаку», потом выиграть и затем проиграть. Нет ни одной команды, которая стабильно бы показывала результат»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Вячеслав Колосков Футбол

Вячеслав Колосков высказался о победе «Балтики» над «Ростовом».

«Балтика» победила «Ростов» (1:0) в матче второго раунда полуфинала плей-офф Пути регионов Фонбет Кубка России.

«До сих пор не разобрался в формате Кубка России, но я не удивлен победе «Балтики». У нас футбол такой, что «Ростов» может проиграть «Спартаку», потом выиграть и затем проиграть.

Нет ни одной команды, которая стабильно бы показывала результат. Этот результат еще раз подчеркивает, что команда может хорошо сыграть один матч, а потом провалить игру», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

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7 комментариев
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А что не так с Ростовом? В такой плотной таблице идут вполне неплохо. Выше ЦСКА и рядом с остальными большими командами рпл. В кубке высоко дошли. Ну проиграли Балтике и что? В прошлом году вообще Акрон чуть ли не пол рпл прошел, так бывает, разве не в этом прелесть кубка? В Англии, например, Ковентри до полуфинала дошел, Лестер до 1/4. В кубке Испании только Атлетико дошел до полуфинала из больших клубов. Еще раз, это обычная кубковая история.
Почему нельзя просто поздравить балтийцев? К чему эти посыпания головы пеплом? Зачем унижать ростовчан?
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В РПЛ может быть всегда что угодно
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Победа Рубина над Зенитом на Газпром арене самый яркий тому пример...
Даже многолетний лидер с неограниченными ресурсами не отличается стабильностью
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Ответ vayka
В РПЛ может быть всегда что угодно
И в АПЛ случается всё что угодно. Это футбол, дружище
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Ответ Алик 67
И в АПЛ случается всё что угодно. Это футбол, дружище
согласен, но у нас больше чего угодно
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