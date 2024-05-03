Промес содержится под стражей в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Заседание суда 2 мая не проводилось (ТАСС)

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес ТАСС Футбол

Квинси Промес ожидает решение суда об экстрадиции в тюрьме.

Нападающий «Спартака», задержанный в Дубае по запросу нидерландской прокуратуры, содержится под стражей в центральной тюрьме Аль-Авир в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из офицеров полиции Дубая. Доступ к заключенным могут получить только близкие родственники, адвокаты и сотрудники иностранных дипломатических миссий с разрешения следователя. 

По словам источника, нидерландская прокуратура передала материалы дела властям ОАЭ по линии Интерпола. Однако заседания суда, одно из которых было запланировано на 2 мая, еще не проводились.

Отмечается, что в процессе рассмотрения запроса об экстрадиции суд и следственные органы заново изучают материалы дела, чтобы установить законность обвинений и подтвердить факт преступления, совершенного в стране, которая требует выдачи осужденного. Окончательное решение об экстрадиции принимает министр юстиции ОАЭ.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

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4 комментария
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Ответ Юрий Холодов
теперь Антошка...репчик не читает,на машинке не погонять.
От тюрьмы и сумы сам не зарекайся
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долго тянут, что-то тут не чисто
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