Промес содержится под стражей в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Заседание суда 2 мая не проводилось (ТАСС)

Квинси Промес ожидает решение суда об экстрадиции в тюрьме.

Нападающий « », задержанный в Дубае по запросу нидерландской прокуратуры, содержится под стражей в центральной тюрьме Аль-Авир в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды, сообщает со ссылкой на одного из офицеров полиции Дубая. Доступ к заключенным могут получить только близкие родственники, адвокаты и сотрудники иностранных дипломатических миссий с разрешения следователя.

По словам источника, нидерландская прокуратура передала материалы дела властям ОАЭ по линии Интерпола. Однако заседания суда, одно из которых было запланировано на 2 мая, еще не проводились.

Отмечается, что в процессе рассмотрения запроса об экстрадиции суд и следственные органы заново изучают материалы дела, чтобы установить законность обвинений и подтвердить факт преступления, совершенного в стране, которая требует выдачи осужденного. Окончательное решение об экстрадиции принимает министр юстиции ОАЭ.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.