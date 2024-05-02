Досудебное слушание по делам Промеса пройдет 20 сентября в Амстердаме. Его личное присутствие не требуется

Суд Амстердама объявил дату досудебного слушания по делам Квинси Промеса .

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал игрока «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в апелляционном суде Амстердама.

Там же на стадии рассмотрения находится и другое дело в отношении Промеса – о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить родственнику компенсацию.

«Первое слушание по обоим делам состоится 20 сентября, однако это так называемое досудебное слушание, на котором обсуждается состояние расследования и то, хочет ли защита Промеса высказать свои пожелания по проведению расследования, например, заслушать определенных свидетелей.

Дело пока не будет рассмотрено по существу. Это произойдет на более позднем этапе, точные сроки не определены», – говорится в сообщении апелляционного суда Амстердама.

Отдельно подчеркивается, что в присутствии обвиняемого нет необходимости.

Сегодня в ОАЭ состоится судебное заседание по вопросу экстрадиции 32-летнего футболиста в Нидерланды.