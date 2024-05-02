Досудебное слушание по делам Промеса пройдет 20 сентября в Амстердаме. Его личное присутствие не требуется

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес ТАСС Футбол

Суд Амстердама объявил дату досудебного слушания по делам Квинси Промеса .

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал игрока «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в апелляционном суде Амстердама.

Там же на стадии рассмотрения находится и другое дело в отношении Промеса – о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить родственнику компенсацию.

«Первое слушание по обоим делам состоится 20 сентября, однако это так называемое досудебное слушание, на котором обсуждается состояние расследования и то, хочет ли защита Промеса высказать свои пожелания по проведению расследования, например, заслушать определенных свидетелей.

Дело пока не будет рассмотрено по существу. Это произойдет на более позднем этапе, точные сроки не определены», – говорится в сообщении апелляционного суда Амстердама.

Отдельно подчеркивается, что в присутствии обвиняемого нет необходимости.

Сегодня в ОАЭ состоится судебное заседание по вопросу экстрадиции 32-летнего футболиста в Нидерланды.

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16 комментариев
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Ответ Павел Ермаков
Факты из пальца высасывают.За 4 года доказательной базы не собрали.Квинси потом за испорченный имидж и клевету с них поимеет.))))
И кокаин вернут
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Ответ Konstantin Zorin
Это надо понимать, что экстрадиция отменяется?
Надеюсь. В Голландии слишком хорошие тюрьмы, пусть он лучше в ОАЭ сидит, в тесной камере с 20 бородатыми арабами
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Зарема: "Промес - соль и перчик нашего Спартака".

Егор "якобы единственный допингист Спартака" Титов о спартаковском уголовнике: "Обвинять его ни в коем случае нельзя".

Евгений "я хочу извиниться за этих моральных уродов [Кокорина и Мамаева] от имени великой игры" Ловчев о спартаковском уголовнике Промесе: "мы-то знаем, что Промес не бандит"...

Параллельная Вселенная допинго-уголовного клуба и его двуличных персонажей.
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Это для тех кто его обвиняют - человек может быть осужден только по приговору суда!
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воздушно-капельным путем можно досудебное. )
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Ответ Владимир Вологодский
Идиоты
Ага. Надо просто закрыть его пожизненно.
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Ответ ЗЕНИТ65
Ага. Надо просто закрыть его пожизненно.
Комментарий удален модератором
Ответ Владимир Вологодский
Комментарий удален модератором
у вас отобрать всё золото последних лет и купленный кубок УЕФА.
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Ответ Павел Ермаков
у вас отобрать всё золото последних лет и купленный кубок УЕФА.
Спартак не покупал Кубок УЕФА 😂
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